banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Altın ve dövizde son durum ne?
Altın ve dövizde son durum ne?
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

Medikal estetik hızla büyüyor

TIP DÜNYASINDA ESTETİK SEKTÖRÜNÜN EN YENİ BÖLÜMLERİNDEN BİRİ OLAN MEDİKAL ESTETİK PAZARINDAKİ HIZLI BÜYÜMEYİ VE KİŞİ ÜZERİNDE KULLANILAN TEKNİKLERİ DEĞERLENDİREN BİTEK MEDİKAL CEO’SU SEDAT GÜL SEKTÖRÜN GELİŞİMİ HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Sağlık 31.08.2020, 12:20
3
Medikal estetik hızla büyüyor

Tıp dünyasında estetik sektörünün en yeni bölümlerinden biri olan medikal estetik pazarındaki hızlı büyümeyi ve kişi üzerinde kullanılan teknikleri değerlendiren Bitek Medikal CEO’su Sedat Gül, sektörün gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sedat Gül, özellikle son yıllarda büyük gelişme gösteren medikal estetik pazarı ile ilgili “Son birkaç yıldır estetik, günlük yaşamın tüm yönleri değerlendirildiğinde hayati bir gereklilik haline geldi. Medikal estetik, tıp dünyasının en yeni bölümlerinden biri. Estetik tıbbın amacı, invazif olmayan ya da minimal invaziv teknikler kullanılarak, kişinin dış görünümünü değiştirmektedir. Kişinin kendinde gördüğü ve hoşnut olmadığı, küçük kusurlar medikal estetik sayesinde tedavi edilmektedir. Ayrıca mikrodermabrazyon, dermal dolgular, venöz tedavi, kimyasal peeling ve selülit tedavileri de yapılmaktadır” dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle tedavilere talep arttı

Pazarın büyümesini değerlendiren Gül, “Estetik cihazlarda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan, çeşitli yeniliklerin de etkisiyle estetik tedavilere olan talep her geçen gün artmaktadır. Ayrıca, kontrollü soğutma teknolojisini kullanan invazif olmayan vücut şekillendirme sistemleri gibi teknik olarak geliştirilmiş ürünlerin ortaya çıkması, küresel estetik tıp pazarı için büyüme fırsatları oluşturmaktadır. İnsanlar arasında görünüşleriyle ilgili artan farkındalık, küresel estetik tıp pazarının büyümesindeki en etkili faktördür. Ek olarak, pazar genişlemesini artıran diğer faktörler arasında, yaşlanma semptomları yaşamaya yatkın artan nüfus yer alıyor” açıklamalarında bulundu.

Medikal estetik pazarı her yıl yüzde 10 büyüyor

Medikal estetik pazarının her yıl büyüdüğüne değinen Gül, “Medikal estetik pazarı son 10 yıldır, büyük gelişim gösteriyor. Her yıl ortalama yüzde 10 büyüme sağlıyor. Yapılan uygulamalarda risk oranı düşük, sonuç alması da oldukça hızlıdır. Özellikle vücut şekillendirme ve cilt gençleştirme işlemleri büyük ilgi görmektedir. Bu işlemlerin ameliyatsız olması ve gelişen teknoloji ile birlikte istenilen sonuçların elde edilmesi talebi daha fazla arttırmaktadır” ifadelerini kullandı. Teknolojinin en yeni ürünlerini Türkiye’ye getiren ve yerli malzemelerden kozmetik ürünleri imal ederek bu ürünleri tüm dünyaya pazarlayan Sedat Gül, Kozmetik sektöründe aranan bir isim haline geldi. Gül, hastane, tıp, spa, medikal estetik merkezleri, güzellik ve kuaför salonlarının ihtiyacına yönelik kozmetik ürünleri sağlamaya devam ederken, pazar payını daha da artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguluyor.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25