Medicana’dan minik sporculara beslenme semineri

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Dyt. Veysel Ciğerli tarafından Sercan Yıldırım Futbol Akademisi öğrencilerine ‘’ Sporcu Çocuklarda Doğru Beslenme’’ ile ilgili seminer verildi.

Nilüfer Belediyesi Spor Tesislerinde düzenlenen seminerde konuşan Uzman Dyt. Veysel Ciğerli, “Spor yapan çocuk ve gençlerin hem büyümelerini sağlamak, hem de sporda iyi bir performans gösterebilmeleri için düzgün beslenmeleri hayatî önem taşır. Genç sporcular hangi gıdaların enerji açısından daha iyi olduğunu çok iyi bilmek zorundadırlar. Bazı gıdalar ne zaman yenmeli? Bir faaliyet sırasında nasıl ve ne zaman yenmeli? Spor sonrası kaybedilen enerjiyi geri almak için ne yemeli? Hem büyüme, hem de yapılan spor için gerekli enerjiyi alabilmek maksadıyla protein, karbonhidrat ve yağ gibi gıdalar ile vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde içeren bir beslenme çok önemlidir’’ dedi.