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Medicana Sağlık Grubu’ndan “Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim” semineri

Medicana Sağlık Grubu, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle alanında uzman hekimlerin, onkoloji hastası ve hasta yakınlarının katılımıyla “Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim” semineri düzenledi.

Sağlık 06.04.2022, 11:03
Medicana Sağlık Grubu’ndan “Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim” semineri

Medicana Sağlık Grubu, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle alanında uzman hekimlerin, onkoloji hastası ve hasta yakınlarının katılımıyla “Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim” semineri düzenledi.

Medicana Ataşehir Hastanesi’nin ev sahipliğini yaptığı, kanserin tanı ve tedavisinde farkındalık oluşturmak ve kanser tedavisinde bilinçlenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Kanserin Ne Demek Olduğunu Bilirim” semineri hasta ve hasta yakınları tarafından yoğun ilgi gördü. Programa; Medicana Ataşehir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, Medicana Ataşehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Metin Güden, Gazeteci, TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya, kanser hastaları, kanser hasta yakınları ve birçok vatandaş katıldı. Düzenlenen programda medyada onkoloji ve sağlık duyarlılığı, kanser tedavisinde teknoloji, kanserin geleceği, kanserle mücadelede zafer kazanan kahramanların tecrübeleri masaya yatırıldı. Seminerde, Medicana Sağlık Grubu, kanser hastalarının tedavisi kadar, tedavide ciddi bir rol üstlenen hasta yakınlarının fizyolojik ve psikolojik sağlıklarına katkıda bulunmak, kanser tedavilerinin her aşamasında hem hastaların hem de hasta yakınlarının yanındayız mesajı verildi.

“Kanserin teknoloji ile buluşması yaklaşık 130 yıl önce başladı”

Kanser tedavisinde teknolojinin önemine değinen Medicana Ataşehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Metin Güden, “Kanser bir hastalık türü değil. Hastalıkların genel bir adıdır. Kanser bulunduğu yerde büyüyen başka yere atlayabilen atladığı yerde büyüyebilen ortak özelliklerini gösteren hastalıkların genel adına biz kanser diyoruz. Kanserin teknoloji ile buluşması yaklaşık bundan 130 yıl önce başladı. Genelde kanser 2 aşamalı tedavi ediliyordu. Ya cerrahlar lezyonu çıkartıyorlardı ya da mevcut Ortodoks tıpla ilaçlarla kanser yok etmeye çalışılıyordu. 1895 yılında X ışını bulundu. X ışını vücudu delip geçen ve hücrelere belirli iki aşamada zarar veren bir enerjiye sahip olduğu belli oldu. Ondan sonra bu işin teknolojik olarak ilerleyerek bu kanser hücrelerini büyümesini durdurmak veya öldürmek amaçlı kullanıldı. ilk tedaviler 1900 yıllarında başladı. Aynı dönemde bu tedaviler başladı Türkiye’de de. Hatta bununla ilgili kitap dahi yazıldı. Bu hafta da insanlar bilinçlendirilerek, bilinçliliği arttırmak için yapılan bir haftada Medicana Hastanesi’nin katkısı da budur.” dedi.

“Genomik bazda her hastanın kendi tümörünün haritalamasını yapıyoruz”

Onkoloji ve sağlık duyarlılığı hakkında da konuşan Medicana Ataşehir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, “ Her yıl bildiğiniz gibi 7 Nisan Haftası kanserde farkındalık haftası olarak ülkemizde biliniyor. Gerçekten kanser toplumsal bir problem ve kanserin tanı ve tedavisindeki bilinç düzeyini arttırarak bu hastaların yaşam kalitelerini artırarak, erken tanılarının sağlanması ve toplumun içinde daha iyi bir yaşamla bizimle birlikte olmalarını sağlamak için buradayız. Biz Medicana olarak biraz daha farklı bir grubuz. Bizim kliniğimiz tamamen kişiye özel kanser tedavisi yapıyor. Farkımız şu, biz tamamen genomik bazda her hastanın kendi tümörünün haritalamasını yapıyoruz. Organa özgü, işte mide kanseri için herkese aynı kemoterapi, bağırsak kanseri için herkese aynı kemoterapi yapmıyoruz. Önce genomik haritasını çıkartıyoruz. Genomik haritası çıktıktan sonra bizim hastanemizde klinik kanser biyologları çalışıyor. Bu Türkiye’de bir ilk. Ve bunlarla birlikte tümörün iç yapısını ve biyolojisini değerlendiriyoruz. Eğer tümörün biyolojisini doğru analiz ederseniz, organın çok da bir önemi yok. Önemli olan tümörün biyolojisi bütün bunları analiz ederek tedavi ediyoruz. Bu konuda da Türkiye’de çok iyiyiz.“ şeklinde konuştu.

“Tümörüm küçüldü, her şey güzel gidiyor”

Medicana Ataşehir Hastanesi’inde başarılı bir şekilde kanser tedavisi alan Nurcan Bostancı ise , “ Safra kanalımda karaciğere doğru yayılmış tümör vardı. Başka bir hastanede kaşıntılarla birlikte tedaviye başladım. Teşhisim biraz uzun sürdü. Akabinde kemoterapi tedavisi kondu. 4 buçuk ay kemoterapi gördüm. Ama kemoterapiyle birlikte büyümeler devam etti. Sonra Mutlu hocaya geldiğimde gen testinin yapılması gerektiği, kişiye özel bir tedavi uygulanması gerektiği yoksa kemoterapinin benim hastalığımda bir işe yaramayacağını söyledi. Kabul ettik. Amerika’ya gönderildi. Gen testimin sonucuna göre akıllı ilaç tedavisine başladık. 1 yıl 1 buçuk ay oldu ve bu sürenin sonunda da. Tümörüm küçüldü. her şey güzel gidiyor. “ ifadelerini kullandı.

"Kanserin ne demek olduğunu ben de biliyorum"

Başarılı gazeteci İsmail Küçükkaya, seminerde Kanserin "Ne Demek Olduğunu Biliyorum" diyerek medyanın onkoloji ve sağlık konusundaki duyarlılığına değindi. Küçükkaya, pandemi döneminde yapılan taramalar ve medyanın bu konudaki duyarlılığı, kanser başta olmak üzere bir çok hastalığın erken evrede teşhis edilmesine dikkat çekti.

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