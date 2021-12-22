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Medicana Eğitim Grubu’nda üst düzey atamalar

Türk eğitim sistemine yeni bir soluk getiren ve Medicana’nın iştiraki olan Medicana Eğitim Grubu’nda CEO pozisyonuna Ayfer Batı atanırken, genel müdür yardımcısı görevlerine de Ali Gündoğdu ve Duygu Kılıç getirildi.

Sağlık 22.12.2021, 11:35
Medicana Eğitim Grubu’nda üst düzey atamalar

Türk eğitim sistemine yeni bir soluk getiren ve Medicana’nın iştiraki olan Medicana Eğitim Grubu’nda CEO pozisyonuna Ayfer Batı atanırken, genel müdür yardımcısı görevlerine de Ali Gündoğdu ve Duygu Kılıç getirildi.

Dünya standartlarında zamanın ruhunu yakalayan ve bilimsel bir anlayışla Türk eğitim sisteminin hizmetinde olan Medicana Eğitim Grubu, üst yönetimini yeni atamalarla güçlendirdi. ‘Yenilikçi Eğitim Ekosistemi’, ‘Başarı Tasarımı’ ve ‘Deneyim Mimarisi’ kavramlarına odaklanan Medicana Eğitim Grubu CEO’luk görevine Ayfer Batı, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine ise Ali Gündoğdu ve Duygu Kılıç getirildi.

“Hedefimiz kalite anlayışımızla Türkiye’nin en büyük eğitim grubu olmak”

Sağlık grubunda 30 yılı aşan bir tecrübeye sahip olan Medicana’nın 2018 yılında MBA Okulları ile eğitim alanına adım attığını belirten Medicana Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Güçlü kurumsal kimliğimizin yanı sıra sağlam finansal yapımız, deneyimli ve uzman insan kaynağımızla kısa sürede çok büyük yatırımlara imza attık. Medicana Sağlık Grubu’nda önceliğimiz herkese eşit ve bütüncül yaklaşımla yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak oldu. Medicana Eğitim Grubu’nda da en büyük odağımız, kaliteyi merkeze alarak ulusal ve uluslararası platformlarda yenilikçi ve çağdaş yaklaşımımızı daha fazla öğrenciyle buluşturmak olacak. Türkiye’nin en büyük eğitim grubu olma hedefiyle yeni bir yapılanma sürecini yönettiğimiz bu dönemde, orta ve uzun vadede Medicana Hastanelerinin bulunduğu her ilde MBA Okulları ile yer almayı planlıyoruz. Eminim ki eğitim ve sağlık alanlarındaki kalite anlayışımız, bizim Türkiye’nin en büyük eğitim grubu olmamızı sağlayacak. Aramıza yeni katılan eğitim sektörüne yıllarını vermiş ve eğitimin tüm kademelerine liderlik eden Ayfer Batı, Ali Gündoğdu ve Duygu Kılıç’ın hedeflerimize güç katacağına ve enerjimizi daha da artıracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Yalnızca okul kavramını değil eğitimi konuşan bir grup"

Medicana Eğitim Grubu’nun yeni CEO’su Ayfer Batı da, grubun vizyonu ile örtüşen adımları iddialı bir stratejiyle atacaklarını belirterek, “MBA Okulları, Medicana Grubu iştiraki olan çok güçlü bir eğitim markası. Öğrencilerimiz, eğitimci kadromuz ve ailelerle birlikte eğitimde kaliteye, sağlığa ve yenilikçi düşünmeye odaklanacağız. Yenilikçi eğitim ekosistemimizde yer alan herkes için başarı tasarımı vurgusu yaparak eğitimin yüzyıllardır beklediği yenilenme ivmesi olacağız. ‘Okul değil, eğitimi konuşan’ bir bakış açısıyla grubumuzu ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile büyütmeye hazırız” dedi.

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