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Maymun Çiçeği Virüsü Korku Yaratıyor!

Dünyada maymun çiçeği virüsü paniği büyüyor. Yaklaşan yaz aylarında virüs yayılımı nasıl olacak? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk açıklamalarda bulundu.

Sağlık 21.05.2022, 18:53
Maymun Çiçeği Virüsü Korku Yaratıyor!

Maymun çiçeği virüsü nerede görüldü?

Maymun çiçeği ortopoks virüsü tarafından meydana gelen Batı/Orta Afrika’da endemik bir virüs hastalığıdır. Son yıllarda hayvanların seyahat ve ithalatıyla bağlantılı vakalar bildirilmiştir. Şu anda rapor edilen vakalar, yaklaşık %1'lik daha düşük bir ölüm oranı ile ilişkili olan Batı Afrika maymun çiçeği türüne aittir.  İngiltere, İspanya ve Portekiz’de maymun çiçeği vakaları bildirmektedir. İsveç, İtalya, Belçika, ABD ve Kanada'dan izole edilmiş teyit edilmiş vakalar bildirilmektedir. Bu vakaların çoğu, Batı/Orta Afrika'daki endemik bölgelere seyahat etmekle bağlantılı değildir ve bu bölgelerdeki topluluklar arasında yerel bulaşma olma olasılığı giderek artmaktadır.

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir?

Dünyada aşılama sayesinde artık görülmeyen çiçek hastalığına benzer bir klinik tablo oluşturur. Çiçek hastalığına kıyasla daha düşük bir ölüm oranlarına sahiptir. Yakın temasla kişiler arasında bulaşma zincirleri olduğu görülmektedir. Maymun çiçeği semptomları, maruziyetten 5-21 gün sonra (ortalama 6-16 gün) ateş, halsizlik, lenf bezlerinde şişlik ve ağrı ve baş ağrısı ile başlar. İlk belirtilerden 1-5 gün sonra, genellikle yüzde veya genital bölgede başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, özellikle kol ve bacaklara yayılan bir döküntü gelişir.

Enfeksiyon, maymun çiçeği cilt lezyonları veya kabukları ile doğrudan temas, kontamine giysiler veya çarşaflar ile temas veya damlacık iletimi yoluyla yayılabilir. Cinsel yolla bulaşmanın da katkıda bulunup bulunmayacağı belirsizdir.         

Spesifik bir tedavisi olmayan hastalık hakkında önümüzdeki süreçte hastalık ve bulaş yolları hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.

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