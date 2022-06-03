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Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı
Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı
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Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü son olarak Letonya’da 1 kişide tespit edildi.

Sağlık 03.06.2022, 13:26 03.06.2022, 13:38
Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı

Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne son olarak Letonya’da rastlandı. Letonya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede 1 kişide maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Merkez, hastanın 50 yaşında olduğunu ve yurtdışına gittiği sırada enfekte olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Nijerya’da maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.

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