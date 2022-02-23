Maydanoz limon suyu kürü nasıl yapılır?

Maydanozu limon suyu kürü nasıl yapılır?

Malzemeler

Beş dal maydanoz

1 litre su

Limon suyu

Maydanozları iyice yıkayın ve bir litre suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine, arındırıcı özelliklerinden yararlanmak için maydanozları koyun. Maydanozlar kaynayan suyun içerisinde bir süre bekledikten sonra bir limonun suyunu ekleyin. Ve karışım hazır.

Limon ve maydanoz suyu faydaları