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Maydanoz limon suyu kürü nasıl yapılır?
Sağlıklı bir yaşam için böbrek fonksiyonlarının düzgün çalışması son derece önemlidir. Maydanoz böbreklerimizi toksinlerden arındıran doğal bir şifa kaynağıdır. Pek çok yemeğe lezzet vermesi için eklediğimiz maydanoz çok şifalı bir bitkidir. Maydanozu limon suyu ile birleştirdiğinizde, böbreklerinizi arındırmak için harika bir çözüm olur.
Sağlık 23.02.2022, 09:11 23.02.2022, 09:13
Maydanozu limon suyu kürü nasıl yapılır?
Malzemeler
- Beş dal maydanoz
- 1 litre su
- Limon suyu
Maydanozları iyice yıkayın ve bir litre suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine, arındırıcı özelliklerinden yararlanmak için maydanozları koyun. Maydanozlar kaynayan suyun içerisinde bir süre bekledikten sonra bir limonun suyunu ekleyin. Ve karışım hazır.
Limon ve maydanoz suyu faydaları
- Sindirim sisteminizi rahatlatır.
- Hastalıklardan korur.
- Sivilce oluşumunu ve erken yaşlanmayı önler.
- Vücudun asit dengesini korur.
- Kilo vermeye yardımcıdır.
- Ağız kokusu ve yaralarını önler - dişleri beyazlatır.
- Böbrek yetmezliğini işaret eden belirtiler
- Yorgunluk ve halsizlik.
- Mide bulantısı
- Konsantrasyon bozukluğu.
- Vücudun fazla su tutmasına bağlı olarak ayaklarda şişkinlik.
- İştah kaybı
- Uyku problemleri ve özellikle sabahları gözlerde şişkinlik.
- İdrar miktarında değişiklik ve geceleri sık idrara çıkma.