Mavi kategorideki Eskişehir’de haftalık vaka sayısı arttı

Eskişehir’de haftalık 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı geçen haftaya göre yüzde 12,83 arttı.

Mavi kategoride yer alan ve yüzde 82,4’lük aşılanma yüzdesiyle 7’nci sırada yer alan Eskişehir’de, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 1 hafta içerisinde yüzde 12,83 artış gösterdi. 23-29 Ekim tarihleri arasında görülen haftalık vaka sayısı 100 binde 219,7 olarak gerçekleşen kentte, 30 Ekim- 5 Kasım tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 257,29’a yükseldi. Kentte haftalık 100 binde görülen vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 12,83 artmış oldu. Aşılamada ilk 10’da yer alan Eskişehir’de vaka sayısındaki artış dikkat çekti.