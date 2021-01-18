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Maskeyi yere atmak kişisel korunma önlemini tehdide dönüştürüyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, “Korona virüsten korunmak için kullanılan maskeler, insanların rastgele yerlere attığı birer çöp halini alıyor. Bu maskeler çevre, hayvanlar ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmakta” dedi.

Sağlık 18.01.2021, 09:47
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Maskeyi yere atmak kişisel korunma önlemini tehdide dönüştürüyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, “Korona virüsten korunmak için kullanılan maskeler, insanların rastgele yerlere attığı birer çöp halini alıyor. Bu maskeler çevre, hayvanlar ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmakta” dedi.

Korona virüs salgınının yayılması ile dünyada artan maske kullanımı beraberinde çevre kirliliğini de getirdi. Bilinçsiz vatandaşların yerlere attığı maskeler, hem canlılara hem de doğaya risk oluşturuyor. Adana’da da bilinçsizce yere atılan maskeler, çevre kirliliğine neden oldu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Kişisel korunma önlemimizi bir tür tehdide dönüştürüyoruz”

Doç. Dr. Kömür, maskeyi yere atmayı ‘kişisel korunma önlemimizi bir tür tehdide dönüştürmektedir’ diyerek yorumlayarak, “Çevre sağlığı açısından çok büyük bir tehdit, en basit örneği hayvanların ayağına takıldığını ve hayvanların bu nedenle kaybedildiğini görüyoruz. Bu açıdan herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Özellikle maskelerin iplerinin kesilerek atılması çok çok önemli, yere rastgele hiç atmamalıyız. Kullanıldıktan sonra maske muhakkak çöp kutusuna atılmalı ve maske değiştirildikten sonra el hijyenimizi de sağlamalıyız. İnsan sağlığı açısından tehdit unsurudur. Herhangi bir hastalığı olan kişi maskesini ulu orta attığı zaman çevreye yayıyor ve başka insanlar açısından bulaştırıcılığa neden olabilir” ifadelerini kullandı

“Hapşırıldıysa, nemlendiyse veya ıslandıysa maske değişmeli”

Maske kullanımı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kömür, “Eğer maskemizin kirlendiğini hissediyorsak, hapşırdıysak, nemlendiğiyse ya da ıslandıysa muhakkak hemen değiştirmeliyiz. Çünkü nemli ortamda bakteriler, virüsler çok çabuk ürerler bu da daha sık hastalanmamıza ve maskenin bizim için bir tehdit oluşturmasına neden olur. Kalabalık bir ev ortamında bulunuyorsak maske kullanılmalı. Çünkü 10 kişi dediğinizde sosyal mesafenin ihlali söz konusudur. Maske bizi sadece covid-19 değil grip gibi diğer solunum yolu enfeksiyonu etkenlerinden de korumada çok güzel bir önlemdir” diye konuştu.
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