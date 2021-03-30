Maskenin Yol Açtığı Sivilce Sorununu Kafanıza Takmayın

Uzun süredir ayrı kaldığımız, özlediğimiz sıralara kavuştuk. Ancak pandemi nedeniyle toplumsal alanlarda maske takma zorunluluğumuz devam ediyor, uzun süre de devam edeceğe benziyor. Pandemi sürecinde en önemli koruyucu unsurlardan biri olan maske, gün içerisinde cildimizi havasız bırakarak, cildimizin kurumasına veya tam aksine yağlanmasına yol açabiliyor, bu da akne gibi sorunlarla karşılaşmamıza neden olabiliyor. Bu hassas süreçte cildimizi doğru bir şekilde dezenfekte etmek ve temizlemek büyük önem taşıyor.

Uzmanlar maskenin de etkisiyle yüzde oluşacak terleme sorunlarının cildin hava almasına engel olduğunu belirtiyor. Gözenekler tıkandığında ise akne ve kızarıklık gibi en bilindik cilt problemleri meydana gelebiliyor. Etkinliği klinik ve dermatolojik olarak kanıtlanan Sebamed Clear Face Serisi sivilce, siyah nokta ve cilt pürüzlerine karşı savaşırken, pH 5.5 ile cildin doğal koruyucu tabakasını da sağlıklı tutuyor.

5 dakikada “0” bakteri!

Sebamed Clear Face Temizleme Köpüğü, anti bakteriyel özelliği sayesinde kullanım esnasında ciltte 5 dakika bekletildiğinde bakteri sayısını 100.000’den 0’a düşürüyor. Hindistan cevizinden elde edilen patentli içeriği Montaline C40 sayesinde de yeni sivilcelerin ve siyah noktaların oluşumuna yol açabilecek zararlı dış etkenlere karşı cildi koruyor. Akne karşıtı Sebamed Clear Face Bakım Jeli ise formülündeki doğal nemlendirici olan Hyalüronik asit ve Aloe Barbadensis sayesinde cildin nem dengesini sağlıyor.



Etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanan Sebamed Clear Face Serisi için 2015 yılında Almanya Lübeck Üniversitesi Dermataloji Laboratuvarları’nda ortalama yaşı 23 olan akne, sivilce problemlerine sahip katılımcılarla yapılan test sonuçları, hem dermatolog hem de test katılımcılarının %91’inin ürün sonuçlarından memnuniyet duyduğunu ortaya koyuyor.

Sebamed Hakkında

Dünyanın önde gelen dermokozmetik markalarından biri olan Sebamed, Türkiye’de dermokozmetik denilince ilk akla gelen marka. Alman Sebapharma Laboratuvarları’nda geliştirilen formüller, sağlıklı cildin sahip olduğu pH 5.5 değerini bozmadan cildi temizleyen ve besleyen cilt bakım ürünleri sunuyor. Yüksek etkinliği ve cilde uyumu 120'den fazla bilimsel test ile kanıtlanan Sebamed, Türkiye’de dünyanın önde gelen sağlık ürünleri şirketi Perrigo tarafından temsil ediliyor.

Perrigo Hakkında

1887 yılında kurulan dünyanın önde gelen kişisel bakım ve sağlık ürünleri şirketi Perrigo, Türkiye’de 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Dermokozmetik, kilo kontrolü, bit tedavisi, el ve ayak sağlığı, deodorant, depilasyon, gebelik testi, tansiyon ölçüm cihazları kategorilerinde faaliyet gösteren Perrigo Türkiye’nin bünyesinde Sebamed, Bio-Oil, Paranit, Predictor, XL-S, Vectavir, Gvyna, Deotak ve Omron gibi çoğu kategorisinde lider markalar bulunuyor.