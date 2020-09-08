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Maskelerin ardından gülen gözleriniz olsun

Medikal Estetik Doktoru Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle, maskelerin ardından yüzümüzü aydınlık ve dinamik gösterecek göz çevresi uygulamalarını kaleme aldı…

Sağlık 08.09.2020, 14:19
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Maskelerin ardından gülen gözleriniz olsun

Dinamik, dinlenmiş ve sağlıklı görünen bir göz çevresinin görünümünüzü ne kadar etkileyeceğini hiç düşündünüz mü ya da aynaya baktığınızda karşılaştığınız üzgün ifadenin karşınızdaki insanlar üzerinde yarattığı etkiyi…  Bir de buna yeni normalde maskelerin hayatımızın bir parçası haline geldiği gerçeğini de eklediğimizde yüzümüzün en görünen bölgesi de göz çevremiz… Ve tüm dünyada ve ülkemizde yeni normalde, trendlerde göz çevresine yapılan uygulamaların ön plana çıktığını görüyoruz.

Medikal Estetik Doktoru Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle, maskelerin ardından yüzümüzü aydınlık ve dinamik gösterecek göz çevresi uygulamalarını kaleme aldı…

“Gözlerimiz, ifademiz ve göz çevremiz bizim genel görünümümüzü en çok etkileyen ve yaşımızı ele veren ve ilk yaşlanma belirtilerinin görülmeye başladığı bölgemiz. Uykusuzluğun, yorgunluğun, beslenme alışkanlıkları, mimiklerimizden ve çevresel faktörlerden doğrudan etkilenen hassas bir yapıya sahiptir göz çevremiz. Genetiğimiz ne kadar iyi olsa da özellikle 30 yaşından sonra ufak medikal müdahalelerle ve uygun göz çevresi bakım ürünleriyle ifademizin daha dinamik, daha genç, daha sağlıklı görünmesini sağlayabiliriz. Tüm bunlara ek olarak özellikle pandemi ile birlikte yüzümüzün açıkta kalan kısmı da gözlerimiz. Yüzümüzün büyük bir kısmını sakladığımız maskelerden mimiklerimiz, ifademiz ne yazık ki görünmediği için kendimizi anlatmakta zorluk çekiyoruz. Aslında artık sadece gözlerimizle konuşuyoruz.”

Kaz ayağı çizgilerine botilinum toksini…

Kaz ayağı çizgileri denince akla ilk olarak botilium toksini gelir ve kaz ayağı çizgilerinin görünümünün iyileştirmesinde en çok tercih edilen yöntemdir. Botilinum toksini kaz ayağı çizgilerine, kırışıklıklara değil etrafında bulunan kaslara paralel olarak yapılarak kasların rahatlaması sağlanır ve dolaylı olarak çizgilerin görünümlerinde iyileşme sağlanır. İşlemden sonra mercimek büyüklüğünde şişlikler görülebilir, ancak çok kısa sürede bu şişlikler kendiliğinden kaybolur. Acısız bir uygulamadır, anestezi gerektirmez. Buz kompresi ile uygulamanın konforu artırılabilir. Yapıldıktan 3 gün sonra etkili olmaya başlar ve 7-15 günde tam olarak sonucu gözle görülür hale gelir.

Göz çevresindeki çukurluklara, çökmelere, halkalara: ışık dolgusu ve dolgu uygulaması

Göz altı ışık dolgusu olarak bilinen Hyaluronik Asit enjeksiyonları özel olarak göz çevresi için geliştirilmiş olup, göz çevresinin koyu renk halkaların aydınlanmasında, çukurlukların giderilmesinde önerdiğimiz ve tercih ettiğimiz bir uygulama… Bunun yanı sıra özellikle cilt kuruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan ince çizgilerin ve kırışıklıkların giderilmesinde, öncelikle göz çevresinin hyaluronik asit bazlı enjeksiyonlarla nem tutması, varsa ödemin dağıtılması sağlanır.  Işık dolgusunun 8-12 ay kalıcılığı vardır.  Yine bunun yanı sıra hyaluronik asit bazlı dolgularla şakaklara uygulanarak göz çevresinin aydınlanması sağlanır.

Göz çevresindeki koyu renk halkalarda alternatif bir yöntem altın iğneli radyofrekans…

Işık dolgusuna alternatif bir uygulama da Altın İğneli Radyofrekans uygulaması ile birlikte uyguladığımız ve özellikle koyu renk halkalara iyi gelen mezoterapi kombinasyonudur.  Hassas göz çevresi minik atışlarla uyarılarak kolajen üretimi tetiklenir ve ardından içeriğinde büyüme faktörleri, proteinler ve kök hücre ekstresi bulunduran mezoterapi ürünleri tatbik edilir. Böylece hücrenin iyileşme sürecinde koyu renk halkaların aydınlanması sağlanır. Ayda bir 3-4 kez yapılacak altın iğneli radyofrekans ve mezoterapi kombini uygulaması göz çevresini aydınlatacak hatta ince çizgilerin görünümünün iyileşmesinde etkili olacaktır.

Aydınlanmış ve genç bir göz çevresi için, peeling ve mezoterapi kombini…

Mezoterapi ürünlerinden biri de son zamanlarda bitkisel bir peeling uygulaması ile birlikte uyguladığımız içerisinde patenli peptidler, aminoasitler, hyaluronik barındıran ve cildi çok hızlı toparlayan bir aşı. Yüz bölgesinin tamamına ve özellikle göz çevresine rahatlıkla uyguladığımız bu sistem, kolajen sentezini artıyor. Böylece cildin yaşlanması gecikir, göz çevresindeki ince çizgiler açılır ve göz çevresi aydınlanır. Göz çevresinin durumuna göre 3-5 seans uygulanır ve etkisi 1 yıl kadar devam eder

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