Maskede oluşan nem COVID-19'dan koruyor mu?

Maskede oluşan nemin COVID-19'a karşı koruyucu olup olmadığı konusunda farklı söylemler, kafa karışıklığına sebep oluyor. ABD’de devlet tarafından desteklenen araştırmaya göre, yüz maskelerinin kişileri COVID-19’a karşı korumakla kalmayıp içinde oluşan nem ile boğaz kuruluğunu engelleyerek hastalıklardan koruduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı.

ABD Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsünde yapılan araştırmaya göre maskelerde oluşan nemin faydaları sıralanırken, maske kalınlığının artmasıyla hem COVID-19’a karşı korumanın arttığı hem de diğer sağlık sorunlarına karşı önlemede yardımcı olduğu belirtildi.

Biophysical Journal'da yayımlanan araştırmaya göre, solunan havadaki nem seviyesinin yükselmesinin enfeksiyonlarla mücadelede etkili olduğu bilindiği belirtilirken, maskede oluşan nemin de hem COVID-19 ile hem de diğer oluşabilecek enfeksiyonlarla mücadelede iyi bir yardımcı olacağı belirtildi.

ABD Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'nden çalışmanın baş yazarı Adriaan Bax, şu ifadelere yer verdi:

"Yüz maskelerinin solunan havadaki nemi büyük ölçüde artırdığını bulduk ve bu sebeple nemli hava solumanın diğer hastalıklarla mücadelede de etkili olduğunu bildiğimizden maskelerdeki nemin COVID-19’a karşı etkili olduğunu tespit ettik.”

DÜŞÜK NEM COVİD-19’U ARTIRIYOR

Yüksek nemin, virüslere karşı savaşan interferon adı verilen özel proteinler üreterek bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini belirten Bax, ”Nem miktarının az olduğu yerlerde interferon denen proteinlerde azalma görüldü ve bu da COVID-19 enfeksiyonlarının artışı anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

ALERJİ VE ASTIM DERNEĞİ BAŞKANI: KORUYUCULUĞUNU TAMAMEN KAYBEDİYOR

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay ise nemlenen veya ıslanan maskelerin koruyuculuğunu tamamen kaybettiğini, bunun yanı sıra ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabildiğini belirtti.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, doğru maske seçimi, maske alerjisi ve kış aylarında maske kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Kış aylarında maske kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli konunun, özellikle yağmurlu ve kar yağışlı havalarda maskelerin ıslanması olduğuna işaret eden Akçay, şunları kaydetti:

"Nemlenen veya ıslanan maskeler, koruyuculuğunu tamamen kaybeder. Yağışsız havalarda da uzun süreli kullanımda maskeler nefesimizle nemlenmektedir. Koruyuculuğunu kaybetmesinin yanı sıra nemlenen maskelerle ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı ıslanan veya nemlenen maskenin yeni takılmış olsa bile hemen değiştirilmesi, yağışsız havalarda ise maskenin en fazla 3 saatte bir değiştirilmesi gerekmektedir."

Akçay, maskeler üretilirken birtakım işlemlerden geçtiğini ve bu işlemler sırasında kullanılan bazı kimyasalların özellikle alerjisi olan hassas çocuklarda deri döküntülerine, kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabildiğini anlattı.