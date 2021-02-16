Maskede oluşan nem, COVID-19'dan koruyor

ABD’de devlet tarafından desteklenen araştırmaya göre, yüz maskelerinin kişileri COVID-19’a karşı korumakla kalmayıp içinde oluşan nem ile boğaz kuruluğunu engelleyerek hastalıklardan koruduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı.

ABD Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsünde yapılan araştırmaya göre maskelerde oluşan nemin faydaları sıralanırken, maske kalınlığının artmasıyla hem COVID-19’a karşı korumanın arttığı hem de diğer sağlık sorunlarına karşı önlemede yardımcı olduğu belirtildi.

Biophysical Journal'da yayımlanan araştırmaya göre, solunan havadaki nem seviyesinin yükselmesinin enfeksiyonlarla mücadelede etkili olduğu bilindiği belirtilirken, maskede oluşan nemin de hem COVID-19 ile hem de diğer oluşabilecek enfeksiyonlarla mücadelede iyi bir yardımcı olacağı belirtildi.

ABD Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü'nden çalışmanın baş yazarı Adriaan Bax, şu ifadelere yer verdi:

"Yüz maskelerinin solunan havadaki nemi büyük ölçüde artırdığını bulduk ve bu sebeple nemli hava solumanın diğer hastalıklarla mücadelede de etkili olduğunu bildiğimizden maskelerdeki nemin COVID-19’a karşı etkili olduğunu tespit ettik.”

DÜŞÜK NEM COVİD-19’U ARTIRIYOR

Yüksek nemin, virüslere karşı savaşan interferon adı verilen özel proteinler üreterek bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini belirten Bax, ”Nem miktarının az olduğu yerlerde interferon denen proteinlerde azalma görüldü ve bu da COVID-19 enfeksiyonlarının artışı anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.