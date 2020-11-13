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Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, maskenin yakın zamanda insan hayatından çıkacağını bildirdi.

Sağlık 13.11.2020, 10:15
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Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, maskenin yakın zamanda insan hayatından çıkacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun.'' ifadesini kullandı.

#maske
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