banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Uzmanından “TL” öngörüsü
Uzmanından “TL” öngörüsü
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Altında yükseliş sürüyor!
Altında yükseliş sürüyor!
Sigaraya büyük zam!
Sigaraya büyük zam!

Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine devam

Malatya korona virüsle mücadele kapsamında yapılan aşılamada, ikinci dozda yüzde 75’i aşan aşılama oranıyla mavi kategoriye geçerken, Omicron varyantına karşı 3’üncü doz aşı yaptırma konusunda ikazda bulunuldu. Malatya’da korona virüs salgından hastanelerde yatan toplam 15 kişi bulunuyor.

Sağlık 04.01.2022, 15:13
Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine devam

Malatya korona virüsle mücadele kapsamında yapılan aşılamada, ikinci dozda yüzde 75’i aşan aşılama oranıyla mavi kategoriye geçerken, Omicron varyantına karşı 3’üncü doz aşı yaptırma konusunda ikazda bulunuldu. Malatya’da korona virüs salgından hastanelerde yatan toplam 15 kişi bulunuyor.

Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, aşılama konusunda yaptığı açıklamada, “1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 2’nci doz aşısını tamamlayanlar,18 yaş hedef nüfus oranı yüzde 75. 05’e ulaştı” ifadelerini kullandı.

Omicron varyantına karşı da önlemleri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Bentli, “Ülkemizde Avrupa’daki ülkelerde olduğu gibi baskın hale gelen Omicron varyantı karşı antikor gelişmesi için en az üç doz aşı yaptırmak gerekiyor. Ülkemizde daha önce 6 ay olan 2’nci dozdan üç doz yapabilme süresi 3 aya indirildi. Biz artık mavi şehir olduk ama biraz geç olduk. Şu anda deltadan sonra Omicron için 3’üncü dozun önemi daha fazla. Bundan sonra da inşallah aşıdaki oranımızı yükseltmeye çalışacağız” dedi.

“Türkovac aşısı şehir hastanelerinde”

Bentli, “Türkovac aşısı geçen hafta itibariyle ülkemizde uygulanmaya başladı. Acil kullanma onayı Sağlık Bakanlığımız tarafından verildi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Kayseri Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığımız yürütmüş olduğu çalışma ile artık Türkovac aşısı vuruluyor. Bir aşı çalışması ruhsatını Türkiyemiz almış oldu. Şu an ilk önce şehir hastanelerinde başladı. Az önce daire başkanımızla görüştük. Önümüzdeki günlerde Türkovac aşı büyük şehirlerinde olacak. Ancak Malatyamızda başlamış değil. Şehir hastanelerinde randevu ilke Türkovac aşı yapılabiliyor” şeklinde konuştu.

"Maske ve sosyal mesafe kullarına dikkat edelim "

Maske ve sosyal mesafe kurallarının sürdürülmesini istediklerini vurgulayan Bentli, “Şu an özellikle 2’nci dozunu tamamlamış 15 ve 19 yaş arası vatandaşlarımızın gençlerimizin aşılama oranları henüz yüzde 45’lerde. Yüzde oranımız 50 olmadık daha. 65 yaş üstünde yüzde 90’ı geçtik ama orada 3’ncü doz aşı çok önemli. Sağlık Bakanımız Prof. Dr Fahrettin Koca da açıkladı. Vaka sayılarının yüzde 16 ve 17’si 65 yaş üstü iken maalesef vefat edenlerin yüzde 87’ye yakını 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bu nedenle yaşlı vatandaşlarımızın kendileri veya yakınları tarafından mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmaları 3’ncü doz için gerekiyor. Malatya’da şu an henüz 160 bin veya 170 bin doz 3’ncü doz aşı uygulanmış durumda. 18 yaş üstü gençlerin 3’ncü doz aşı yaptırma hakları varken, maalesef oranınız burada yüzde sayımız yeterli değil. Daha yüksek rakamlara ulaşmamız gerekiyor. Omicron varyantı virüsüne karşı Biontech veya Sinovac antikor seviyesinde düşük kalıyor. Koruyucu özelliği daha düşük. Delta varyantına göre 3’üncü doz aşı sonrası daha iyi sonuçlar elde edildiği hem Avrupa’da hem de güney Afrika’dan İsrail’den verilerde üçüncü dozdan sonra daha iyi koruyucu olduğu gösterdi. Bu nedenle bizde hem ilimizde hem ülkemizde üçüncü dozu aktif bir şekilde yaparsak sayımızı ve oranını arttırırsak Omicron varyantının da en azından hastaneye düşüş yoğun bakıma giriş ve vefat sayılarımız inşallah çok yüksek görmeden bu varyantında dalgası geçmiş olacak diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Korona virüs salgını nedeniyle Malatya’da 15 vatandaşın hastanede tedavi gördüğünü belirten Bentli, “Yoğun bakımlarda ise pandeminin başından beri en rahat günleri yaşıyoruz. Hatta bir önceki hafta daha iyiydik. Günlük vaka sayımız 10 civarlarına kadar düşmüştü. Hatta yüz bin nüfusa düşen vaka sayısı sayın bakanımız 17 Aralık’a kadar olan bölümü açıklamıştı. Malatya’da 11’lere kadar düşmüştük. 25 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde ise bir miktar arttı. Ancak, Omicron varyantı virüs Malatya’mızda tespit etmedik. Malatya’da şu anda korona virüs salgından hastanelerde yatan toplam 15 kişi bulunuyor. 4 entübe, yoğun bakımda ise 10 kişi yatıyor. Takip ettiğimiz hastalarımız var. En düşük rakamlarımız diyebilirim. Bu nedenle de tüm vatandaşlarımızdan hem aşı konusunda 3’ncü doz da hassasiyet bekliyoruz. Hem de koruyucu tedbirler dediğimiz ve her zaman söyleyen maske ve mesafe kurallarına özellikle bu kış mevsimde kapalı ortamlarda uzun süre maskesiz kalma kesinlikle bulaştırıcılığı artırıyor. Havalandırmadan oturulan yerlerde koruyucu tedbirlerle birlikte aşı ile birlikte inşallah omicron varyantında kazasız belasız atlatırız” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8