Maske takmamak için işletmelerde havalandırma nasıl olmalı

Kapalı alanlarda havalandırma yeterli olduğu sürece maske kullanımı zorunluluktan çıkarken, işletmelerdeki havalandırma sistemlerinin nasıl olması gerektiği merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla, açık havada maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca kapalı alanlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kurallarına uyuluyorsa maske kullanma zorunluluğu olmadığı belirtildi. Kapalı mekanlarda havalandırma sisteminin nasıl olması gerektiği, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

“Kuraldaki ‘yeterli havalandırma’ maddesine uyulmuyor”

Eskişehir’de 35 yıldır baba mesleği havalandırma işiyle uğraşan Olcay Kabakçıoğlu, kapalı alanlardaki doğru havalandırma sisteminin nasıl olması gerektiğini anlattı. Açıklanan son maske kurallarından sonra işlerinde bir değişiklik olmadığını söyleyen Kabakçıoğlu, birçok yerde yetersiz havalandırma sistemi kullanıldığını belirtti. Kabakçıoğlu konu hakkında şunları söyledi:

“Havalandırma işinin özü, mevcut olan kapalı alanın havasını saatte 10 kez temizlemektir. Öne pis havayı dışarı, dışardaki temiz havayı ise içeri alarak sirkülasyon yaptırıyoruz. Böylelikle ortamdaki hava temizlenmiş oluyor. Bunu yaparken kapalı alanın metrekaresi ve yapısı çok önemli. En son açıklanan maske kurallarında, kapalı alanlarda havalandırmanın yeterli olması bizim işlerimizi çok etkilemedi. Yeni açılan yerlerin havalandırmalarını yapıyoruz, işlerimiz daha çok bunun üzerine oluyor. Fakat halihazırda çalışan bir yer havalandırması kötüyse bile gelip yeniletmiyor. Buna rağmen o mekanlarda insanlar maskesiz oturabiliyor. Yani kuraldaki ‘yeterli havalandırma’ maddesine uyulmuyor.”

“100 metrekare bir mekanın havalandırması 8 ile 10 bin lira arasında maliyetle yapılıyor”

Sağlıklı çalışan bir havalandırma sisteminin maske kullanma ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini söyleyen Kabakçıoğlu, sistemlerin çalışma prensibinden de bahsetti. Kabakçıoğlu, güncel havalandırma sistemi fiyatlarına değinerek, “Kapalı alanlarda maske takmaya ihtiyaç olmaması için ortama yeterli havanın girmesi gerekiyor. Kapalı alanın metreküpü hesaplanarak, ona göre yeterli miktarda taze havanın girmesi gerekiyor. Daha sonra taze hava içeride şiştiği için pis hava kanalıyla, kirli havayı dışarı atmak lazım. Ortamın havalandırması böyle sağlanır. Eski ya da yıpranmış sistemler yeterli olmuyor. Ortamın havası tam olarak değişmiyor. Mesela kapalı bir ortamda 10-15 kişi bir araya geldiğinde herhangi birindeki rahatsızlık diğerlerini etkiliyor. Ama ortamın havası sürekli değişirse etkilenme oranı düşüyor. Ortalama 100 metrekare bir mekânın havalandırması 8 ile 10 bin lira arasına yapılıyor” dedi.