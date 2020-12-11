Maske kullanımı yüzde 100, sosyal mesafe yetersiz

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da maske kullanımı yüzde 100’lere ulaştı, ancak sosyal mesafeye yeteri kadar dikkat edilmemesi nedeniyle tedbirler ve uyarılar arttı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk günden itibaren alınan tedbirler şehirde yoğun olarak uygulanıyor. Maske kullanımının yüzde 100’lerde olduğu kentte, giriş çıkışlarla ilgili alınan tedbirlere rağmen kentin en işlek caddesi Gazi’de sosyal mesafenin istenilen şekilde vatandaşların dikkat etmediği dikkat çekiyor. Valilik kararıyla kentte bazı caddeler ile meydanlara sınırlama getirilirken, kısıtlamalarla ilgili denetlemeler de yapılıyor.

Mediline Hastanesi Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan’da vatandaşların maske kullanımında ve takmada büyük bir yol kat ederek yüzde yüze ulaştığını ancak sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususunda eksik kaldıklarını belirtti.

“Herkes, güzel bir şekilde maskesini takıyor ancak yoğun bir kalabalık var”

Vatandaşların yoğun bir kalabalık oluşturarak fiziksel mesafeyi unuttuklarını belirten vatandaşlardan Yusuf Durmaz “ Herkes, güzel bir şekilde maskesini takıyor ancak yoğun bir kalabalık var. Vatandaşlar, fiziksel mesafe kuralına uymuyor. Ancak maske takımlarında bir sıkıntı yok. Eğer mesafeyi korusak daha iyi olur. Doktorlar, Valimiz ve Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyor” dedi.

Yetkililerin almış oldukları kararlara uyulması gerektiğine değinen vatandaşlardan Murat Akgüneş ise, “Maskeye uyuyoruz ama mesafeye uymuyoruz. Hemen yanı başımızda sırt sırta sıraya girmişler, bunda mesafe var mı. Çok şükür maskemiz var ama hiçbir tarafta mesafe yok. Devletimiz bir bildiği var ki tedbir kuralı koymuş ama hiç birimiz uymadığı için hepimiz hasta olup ölüyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uysunlar” şeklinde konuştu.

“Maske de iyiyiz, sosyal mesafe konusunda yetersiziz”

Maske takma kullanımının iyiye gittiğini ancak vatandaşların sosyal mesafe kullarına riayet etmesi gerektiğini vurgulayan Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Kapan ise “ Maalesef, Korona virüs her gün artarak devam etmektedir. Gün geçmiyor ki Korona virüs, canlar yakmasın. Henüz net ilacının bulunmadığı aşılarla ilgili çalışmaların son sürat devam ettiği bir dönem yaşıyoruz. Bizim en büyük ümidimiz aşı. Elimizde iki silah var, biri aşı diğeri kendimizi korumamız. Bu da bizlerin elinde olan bir şey. Herkesin ezberlediği maske, hijyen ve sosyal mesafe olayı çok önemli. Günümüzde maske takma ile ilgili çok ciddi olumlu ilerlemeler içerisindeyiz. Bütün şehirlerde neredeyse maske kullanımı yüzde yüz diyebiliriz. Sosyal mesafe konusunda bir takım eksikliklerimiz mevcut ve bu konuda sıkıntılarımıza devam etmektedir. İki veya daha fazla kişinin bulunduğu bir ortamda maalesef sosyal mesafeye uyulmamaktadır. Maske, mesafe ve temizliğe en üst seviyede dikkat edersek Korona virüs gibi bulaşıcılığı yüksek bir çok hastalığın üstesinden gelebiliriz. Elazığ’ın yoğun bir takım caddelerinin olduğu yerlerde özellikle maske konusunda iyiyiz ama sosyal mesafe konusunda yetersiziz. Sosyal mesafeye dikkat edersek eğer bu hastalığın üstesinden gelebiliriz” ifadelerini kullandı.