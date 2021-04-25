Maske kullanımı ‘Gül’ hastalığını tetikliyor

Gül hastalığı, sıcaktan çok fazla etkilenen bir hastalıktır. Kronik bir cilt rahatsızlığı olan ve stres ile çevre koşullarıyla tetiklenen Gül hastalığı (Rozasea), pandemi sürecinde artış göstermeye başladı. Maske, cildin ısısının artmasına ve nemli ortamın etkisiyle damarların genişlemesine neden oluyor. Bu durum aynı zamanda yüz bölgesinde parazitlerin ve bakterilerin artarak, lezyonların çoğalmasını tetikliyor. Yüzde kızarıklık, ateş basmaları, sivilce benzeri kabarıklıklar, iltihaplı kabarcıklar ve yüzeysel damar genişlemesiyle kendini gösteren gül hastalığının özellikle maske kullanımıyla tetiklendiğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Armin Müştak, konu hakkında bilgiler verdi.

STRES ATAKLARI TETİKLİYOR

Kırmızı yüz görünümüyle estetik açıdan da insanlara rahatsızlık veren gül hastalığının açık tenli kişilerde daha sık görüldüğüne dikkat çeken Dr. Armin Müştak, şunları söyledi: "Gül hastalığı, 30'lu yaşlarda ortaya çıkmaya başlar. Daha çok kadınlarda görülüyor ancak erkeklerde daha şiddetli seyir ediyor. İlerleyen bir hastalıktır ve kalıcı lekeye neden olur. Mevsim geçişlerinde görülme sıklığı artan Rozasea, aşırı egzersiz, sıcak çay, kahve, çikolata, acı ve baharatlı gıdalar, alkol tüketilmesi, ani sıcak soğuk hava değişimleri, güneş ışığı ve bazı kozmetikler ürünler ile tetiklenebiliyor. Ataklarla seyir eden bu hastalığın en büyük tetikleyicisi ise stres."

Gül hastalığının ileri safhalarında özellikle erkeklerde burun büyümesine yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Müştak, "Kılcal damar artışı ile birlikte zamanla yağ bezlerinde çoğalma görülür. Burun derisi altındaki yağ bezlerinin genişlemesi ise burunda kızarma ve büyümenin ortaya çıkmasına neden olur. Bu durumda cerrahi müdahale veya lazerle tedavisi uygulanması gerektirir. Tedaviye başlanmaz ise durum kalıcı hale gelir."uyarısında bulundu.

ÖMÜR BOYU SÜREN HASTALIK

Rozasea hastalığının kronik bir hastalık olduğunu ve tam bir tedavisinin bulunmadığını dile getiren Dr. Armin Müştak, atakları azaltabilmek için korunma yolları hakkında şu bilgileri verdi: "Gül hastalığının tamamen iyileşmesi zordur ancak belli tedaviler ve alınacak önlemlerle kontrol altında tutulabilir. Öncelikle sıcak suyla yapılan banyolardan, hamam ve saunalardan uzak durulmalıdır. Hastalığı tetikleyen en önemli faktörlerden birisi de güneştir. Günde 2-4 saat aralıklarla dermatoloğunuz tarafından önerilen uygun bir koruyucu kullanmalısınız. Acı, baharat, alkol, sıcak çay ve kahvenin aşırı tüketimini kısıtlayın. Terlemekten kaçının ve cildinize alkol ve mentol içeren tonikler kullanmayın. Gül hastalığı, tedavi edilmezse psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra yüz gibi çok göz önünde olan bir bölgede kalıcı izlere de yol açabilmektedir. Bu nedenle hastalığın tedavisi ihmal edilmemelidir."