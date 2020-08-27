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Maske kullanımı cilt bakımına olan talebi arttırdı

PANDEMİ SÜRECİNDE SICAK HAVALAR İLE BİRLİKTE UZUN SÜRELİ MASKE KULLANIMIYLA OLUŞAN CİLT PROBLEMLERİ SONUCU VATANDAŞLARIN CİLT BAKIMINA OLAN TALEBİ ARTIŞ GÖSTERDİ.

Sağlık 27.08.2020, 10:43
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Maske kullanımı cilt bakımına olan talebi arttırdı

Pandemi sürecinde sıcak havalar ile birlikte uzun süreli maske kullanmak zorunda kalan vatandaşların cilt bakımına olan talebi artış gösterdi.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile birlikte maske kullanımı günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Sıcak havalarda uzun süre maske kullanımı ise zaman zaman cilt problemlerine neden olabiliyor. Vatandaşlar sıcak havaların da etkisiyle oluşan cilt problemlerinin önüne geçmek için cilt bakımına özen gösterirken kuaför ve güzellik merkezlerinde yapılan bakımlara talep oldukça artış gösterdi. Merdiven altı işletmelerde yapılan işlemler vatandaşların sağlığını tehdit ederken uzmanları bitkisel ve kaliteli ürünlerin tercihinin önemli olduğuna dikkat çekti.

“Ayda bir kez cilt bakımımızı yaptırmamız gerekiyor”

Konuyla ilgili konuşan Cool Hair Style adlı işletmenin sahibi kuaför Ekrem Kaçar, maske sonucu ciltte oluşan problemlerin önüne geçmek için ayda bir kez bakım yaptırmanın önemli olduğunu dile getirdi. Kaçar yaptığı açıklamada, “Erkekler ve kadınların cildi birbirinden çok farklı. Özellikle şu zamanda maske, vazgeçilmezlerimizden biri oldu. Cildimize çok zarar veriyor. Mesela gözeneklerin kapanmasına neden oluyor. İz oluşumuna neden oluyor. 1-2 ayda bir kez cilt bakımımızı yaptırmamız gerekiyor. Kadınların cildi erkeklere göre daha yağlı olduğu için erkeklerin gündelik hayatta her gün nemlendirmesi gerekiyor. Cildimize kimyasal bir ürün kullanmamamız gerekiyor. Özellikle bitkisel ürünler kullanılmalı ve markalı ürünlerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Cildimiz rahat ise günümüz daha güzel geçiyor”

Cilt bakımı için yapılan işlemleri sıralayan Ekrem Kaçar, şu şekilde konuştu;

“Cildimizin daha ferah ve rahat olmasını sağlıyor. Cildimiz rahat ise günümüz daha güzel geçiyor. Bu durum erkekler için çok önemli bir etken. Erkeklerin saç, sakal ve makyaj olduğu gibi ciltleri de önemlidir. Öncelikle tonik ile başlıyoruz. Tonik yüzünüzün temizlenmesini sağlıyor ve ardından da buhar işlemine geçiyoruz. Buhardan sonra komedon, peeling ve maske işlemlerini yapıyoruz. Sıralı bir şekilde işlemleri yapıyoruz ve devam ediyoruz. Siyah noktaların vücudumuzdan ve yüzümüzden arındırılmasını sağlıyor. Temiz bir yüz ortaya çıkarıyor. Dışarıdaki havanın kirliliğinden bile yüzümüz kirlendiği için bu kirlerin ciltten arındırılmasını sağlıyor.”

“Bakım, bu süreçte hem cildimizin sağlığı hem de kendi sağlığımız için önemli oluyor”

Cilt bakımı yaptıran sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ise pandemi sürecinde artan maske kullanımının cildine verdiği zararları dile getirdi. “Sadece güzellik değil, sağlık açısından da önemli bir durum” diyen Cellat, “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sürekli maske takmamızdan dolayı maske içerisinde aynı hava döndüğü için cildimiz biraz zarar görüyor. Yüzümüz biraz daha yağlanıyor. O yüzden yüz bakımı bu süreçte hem cildimizin sağlığı hem de kendi sağlığımız için önemli oluyor. Cilt tonu koyulaşan bir yapıya sahip. Güneş ışığı veya gün içerisinde dışarıdan gelen gazlarla cildimiz sürekli yağlanıyor. Sivilceler çıkmaya başlıyor. Cilt bakımı yaptırdıktan sonra cildimiz biraz daha beyazlıyor. Sadece yüz güzelliği için değil sağlık açısından da çok önemli bir durum. Kimse cildinde yağ bezeleri olsun istemez” şeklinde konuştu.

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