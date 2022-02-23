Masa başı çalışanlar için önemli uyarılar!

Masa başında çalışmanın bu tehlikelerinden kaçmanın bir yolu olmasa da, her 30 dakikada bir 5 dakika durarak ve kaslarınızı esnetmek için basit bir egzersiz yaparak etkiyi kesinlikle azaltabilirsiniz.

Tüm gün masa başında çalışarak bilgisayar kullanmak, yanlış pozisyonlarda oturmak sırt ve bel ağrılarının görülme sıklığının artmasına neden oluyor. Egzersiz ve oturma pozisyonuna dikkat ederek tedavi edilebilen bu ağrılar, eğer dikkat edilmezse ilerleyen zamanlarda bel ve boyun fıtığı gibi kronik hastalıklara sebep olabiliyor.

Son araştırmalar, "oturmanın yeni sigara içme şekli" olduğunu öne sürüyor. İşiniz 6-7 saat aynı pozisyonda oturmanızı gerektiriyorsa, etkisi düzenli olarak sigara içmenin etkisine benzer olacaktır.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Uzun süre masa başında çalışma, bilgisayar gibi klavyeli cihazların uzun süre kullanımı, çok fazla miktarda el işi yapmak, çocukların okulda kendi boylarına uygun olmayan okul sıralarında oturması, çok küçük yaşlardan itibaren ağır sırt çantası taşımak, hatalı oturma, ayakta durma ve uyuma, aşırı kilolu olmak, duruş bozukluklarına neden olabiliyor.

Sürekli aynı pozisyonda oturmayın

Duruş bozukluklarının temelinde masa ve bilgisayar başında geçirilen uzun saatler yatıyor. Ofisinizdeki masa ve sandalyenin ergonomik ve vücut yapınıza uygun olması gerekiyor. Uzmanlar ofis ortamında çalışanların “90-90” denilen pozisyonda oturmasını öneriyor. Bu oturuş şeklinde dizlerin 90 derece açı ile kıvrılarak yere değmesi, sırtın dizlerle oluşturduğu açının ise yine 90 derece olması gerekiyor.

Düzenli uyumaya çalışın

Günde 10-12 saat uyumak, kaliteli uyku anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yatış poziyonu da büyük önem taşıyor. Gevşemesi gereken kasınızı yoracak bir şekilde, örneğin kolunuzu başınızın altından geçirerek yatarsanız, duruş bozukluğu ortaya çıkabilir. Ayrıca uzmanlar tarafından baş ile omuz arasındaki yüksekliği dolduracak bir yastık kullanılması öneriliyor.

Dinlenmeyi ihmal etmeyin

Beden gücüyle çalışanlar için de duruş bozukluğunun düzeltilmesi çok önemli. Çünkü uzun süreli bozukluklar, şiddetli ağrıya yol açabiliyor. Beden gücüyle çalışan kişiler iş dışında, bir yere gidip uzun saatler oturmak yerine, uzanarak dinlenmeleri gerekiyor.

Spor yapın

Düzenli spor yapmayı yaşam biçimi haline getirin. Özellikle çoğunuzun erken yaşta sporla tanışmasını sağlayın. Spor, kasları güçlendirdiği için dik durmayı sağlar.

Doğru duruş pozisyonunu öğrenin

Doğru duruş pozisyonunu öğrenerek alışkanlık haline getirin. Ancak bunun için, kimi zaman dışarıdan uyarı yapılması gerekebilir. Ayrıca yürürken karnı içeri çekerek, mümkün olduğunca omurgaya doğru yapıştırmak da doğru duruş pozisyonuna yönlendirir.