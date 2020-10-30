Mardin’de vatandaşlar kurallara uyulmamasından yakındı

Mardin’de vatandaşlar, son dönemlerde artan korona virüs vakalarında en önemli nedenin halkın kurallara uymaması olduğunu dile getirdiler.

Son dönemlerde dünyada da tırmanışa geçen korona virüs Türkiye’de de artmaya devam ediyor. Artışın yaşandığı kentlerden biri olan Mardin’de vatandaşlar, halkın kurallara uymaması nedeniyle vakaların arttığını söylediler. Artuklu ilçesinde esnaflık yapan Mahmut Döneray, vakaların artışını halkın tedbirsizliğine bağladı.

Çarşı esnafından Münir Filoğlu ise, Sağlık Bakanı ve devletin insanları bilgilendirip uyardığını ancak toplumun bu kurallara uymadığını vurguladı. Filoğlu, "45 yıllık ayakkabıcıyım. Geçenlerde belediye maskesiz girilmez levhası dağıttı, kimse dükkana asmıyor. Ben herkesin görmesi için bıraktım. Bu hastalığa millet dikkat etmiyor, sosyal mesafeyi korumuyor ve maske takmıyor. Bu yüzden hastalanıyorlar. Dikkat etseler bu hastalıktan kurtuluruz. Allah bize yardım etsin, bir an evvel bu hastalık bitsin. Ben dikkat ediyorum, sabah evden çıkarken mendilime kolonya sürüp asansöre mendille dokunuyorum. Dükkanımda biri sandalyeye oturursa kalktığı zaman sandalyeyi siliyorum. Bu hastalık böyle nereden geleceği belli değil. Dikkatli olmak lazım. Bakın arkadan geçen adam mesafe takmıyor. Kardeşim elini ayağını öpeyim maskeni tak, belki ben sana bulaştırırım, belki sen bana. Eğer bu şekilde davranırsak bu hastalık kimseye bulaşmaz. İstanbul’da hastalık artmış, yakın mesafede hepsi kalabalık, dikkat etmiyorlar. Devlet bizi bilgilendiriyor, millet bir kulaktan duyup öteki kulaktan çıkarıyor. Sonra hastalanınca hastaneye düşüyor, ’Allah’ım bana yardım et’ diyor. Dikkat edin" dedi.