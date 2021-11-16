banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
ASELSAN İngiltere'den ödül!
ASELSAN İngiltere'den ödül!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!
İstanbul'un surları artık dijital ortamda!

Mardin’de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi

Mardin’de gerçekleşen 5’inci Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kentte vakaların yaz aylarına göre ciddi bir düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

Sağlık 16.11.2021, 13:40
Mardin’de vakalar yaz aylarına göre düşüş eğilimine girdi

Mardin’de gerçekleşen 5’inci Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kentte vakaların yaz aylarına göre ciddi bir düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

5’inci Bölge ASKOM toplantısı Mardin’de gerçekleşti. Toplantıya, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Şırnak İl Sağlık Müdürü Naci Uğur ve hastane yöneticileri katıldı. 2 yıl boyunca sağlık çalışanlarının gerek birinci basamakta gerek 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde gerek kamuda gerekse özel de gerçekten büyük bir emek, gayret ve üstün bir özveriyle çalışmaya devam ettiğini belirten Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, “Bu arada ülkemizin çeşitli yerlerinde maalesef sağlık çalışanlarını da bu hastalıktan dolayı kaybettik. Ben sağlık şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyorum. Bugün burada toplanan bütün bölge Covid-19 aşı oranları maalesef ülke ortalamasının altında. Fakat vaka durumu baktığımız zaman ise vakaların daha az olduğunu özellikle yaz aylarına göre ciddi bir düşüş eğiliminde bu Covid-19 pandemisi ile mücadelede kesinlikle aşının önemi ve yapmış olduğu koruma tartışılmaz. Ancak sadece aşı ile korunmanın olmayacağını mesafe, maske konusunda hala tedbirlerimizi devam ettiğini buradan siz değerli basın mensupları aracılığıyla vurgulamak istiyorum” dedi.

Yüz yüze toplantı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, “Özellikle bölge vaka sayılarına baktığımız şu anda iyi gittiğimizi görüyoruz. Bu da bizim için en azından yüz yüze görüşme noktasında yüz yüze sorunlarımızı dile getirme ve paylaşımda bulunmak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tip toplantıları yine yüz yüze yapma fırsatı buluruz diye ümit ediyorum. Sağlık bakanımız sürekli tweetlerinde paylaşıyor. Sürekli her konuşmasında özellikle aşı ile ilgili vurguda bulunuyor. En son tweetinde 9 ilin henüz daha maviye dönmediğini turuncu da devam ettiğini bu noktada tüm paydaşların buna destek vermesi çağrısında bulundu. Bizler de bu kapsamda bugün hazır bir araya gelmişken hepiniz bu konuda yeterince duyarlısınız, bunu biliyoruz. Bunun farkındayız ancak bir kez daha hatırlatmakta fayda var” diye konuştu.

“Ölümlerin yüzde 90’ı aşısız ya da eksik aşılı insanlardan kaynaklı”

Dr. Cihan Tekin, hastanelere yatışların, artışların ve ve ölümlerin çok büyük bir kısmı olan yaklaşık yüzde 85, 90’ının aşısız insanlardan ya da eksik aşılı insanlardan mütevellit olduğunu söyleyerek, “Dolayısıyla bizler de bu noktada bölge illerimize baktığımızda aşı organlarımızın halen yüzde 60’ın altında olduğunu ya da yüzde 60 civarında olduğumuzu görüyoruz. Bizler bu noktada biraz daha hassasiyetle bu işin üzerine gitmemiz vatandaşı daha çok eğilmemiz, daha fazla da dokunmamız, daha fazla bilgilendirmeniz ve aşı hususunda oranları mutlaka arttırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Acil sağlık hizmetlerinin daha koordineli ve nitelikli sağlık hizmet sunmak üzere gerçekleşen toplantıda illerin sunumları ile devam edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6