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Mardin’de tedavi gören hasta, ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 13 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

Sağlık 29.06.2022, 13:18
Mardin’de tedavi gören hasta, ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 13 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizde çocuk yoğun bakımda tedavisi devam eden 13 yaşında M.M.Y., ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı dolayısıyla İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçak ambulans ile sevk edildi” denildi.

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