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Mardin’de okul müdürü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mardin’in Artuklu ilçesinde Gülser Mahmut Tatlıdere Ortaokulu müdürü Tarık Kalkan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık 17.01.2021, 11:51
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Mardin’in Artuklu ilçesinde Gülser Mahmut Tatlıdere Ortaokulu müdürü Tarık Kalkan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 ay önce korona virüse yakalanan Kalkan, Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Mazıdağı ilçesine götürülen Kalkan’ın, Yukarı Konak Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.Kalkan’ın ölümü Mardin eğitim camiasını yasa boğdu.
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