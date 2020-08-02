Mardin’de korona virüse ’alkış’ tuttular

Kurban Bayramında Mardin’e gelen ziyaretçiler, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sokak sanatçılarının etrafında eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralının unutulduğu anlarda adeta korona virüse ’alkış’ tutuldu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Türkiye’nin bazı kentlerinde kontrol altına alınırken, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tedbirlere uyulmaması nedeni ile yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısının artış eğiliminde olduğu tarihi Mardin’e gelen bir grup, sokak sanatçılarının etrafında toplandı. Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maske takmayan grup üyeleri, çevredeki vatandaşların kendilerine yapılan uyarılarına da aldırış etmedi. Korona virüse ’alkış’ tutan grup, salgında vaka sayısının neden arttığının en önemli örneği oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu illerin Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya olduğunu belirtmişti.