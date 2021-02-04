Mardin’de ilk kez artroskopik kalça ameliyatı yapıldı

Mardin Devlet Hastanesinde ilk kez 65 yaşındaki hastaya artroskopik kalça ameliyatı yapıldı.

Mardin Devlet Hastanesi ortopedi polikliniğine polikliniğine kalçada ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleri ile başvuran ortopedi polikliniğine 65 yaşındaki Veysi Ağrakçe, yapılan klinik muayene ve radyolojik tetkikler sonucunda kalça eklemde femoroasetabular sıkışma teşhisi konuldu. Daha önce konservatif tedavilerden fayda görmeyen hasta, devlet hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Ergün ve Op. Dr. Mehmet Korkmaz tarafından gerçekleştirilen artroskopik kalça ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Başarıyla yapılan ameliyatın ardında hastanın sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Ergün, “Kalça artroskopisi, kalça eklemindeki ve kalça eklemi çevresindeki hastalıkların tedavisinde 1 santimlik cilt kesilerinden özel enstrümanlarla yapılan cerrahi girişimdir. Kalça artroskopisi açık cerrahi prosedürlere göre daha güvenli olup hastaların daha erken iyileşme ve normal hayata dönüşünü daha hızlı sağlar. Açık cerrahi kıyasla beklenmeyen sorunlar daha nadir görülür. Yine açık cerrahiye oranla, hastanede kalış süresi ve işe dönüş süresi daha kısadır. Artroskopi uygulamaları diz, omuz, ayak bileği gibi vücudun başka birçok bölgesinde de uygulanmaktadır. Eski dönemlerde açık olarak yapılan ve hem ameliyat süresi hem de iyileşme süresiyle çok zor geçen operasyonların artroskopik uygulamalarla oldukça basit bir şekilde sonuçlandırılabildiği kanıtlanmıştır. Bu sebeple oldukça fazla başvurulan bir yöntem olarak tıp dünyasında yerini almıştır. Ameliyatta genelde 2 veya 3 cilt kesisi yapılır. Minik cilt kesilerinden özel kameralar ve el aletleri ile kalça eklemi ve eklem çevresine ulaşılır. Cerrahi süresi genelde iki saati geçmez” dedi.

Ameliyatın kapalı bir yöntemle gerçekleştirdiğini anımsatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Ergün ve Op. Dr. Mehmet Korkmaz, “Artroskopik kalça ameliyatları daha büyük ve ileri tıp merkezlerinde yapılmaktadır. Hastanemizde önceden daha çok açık cerrahi ameliyatlar yapılıyordu. Fakat bu hastamızda ilk defa kapalı bir yöntemle ameliyatı yapmış olduk. Hastamızı 1 gün sonra da evine gönderdik. Ameliyat sonrası ne yapılmalıdır diye bir soru soracak olursak da; kalça artroskopisi ardından kişi hastanede istirahate alınır ve yine uygulanan süreye göre en az 1 gün olmak kaydıyla müşahede altında tutulur. İstirahat döneminde de bele ve bacaklara ani ağır yükler vermeden kişinin değnek eşliğinde yürümesi önerilir. Bundan sonra uygun hastalara aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğiz. Ameliyatta emeği geçen ameliyathane ve servisteki ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Veysi Ağrakçe, başarılı bir ameliyat gerçekleştiren hekim ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür etti.