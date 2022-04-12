Mardin’de ’bağımlılıkla mücadele çalıştayı’ başladı

Mardin’de madde bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla “Ben Olsaydım” temasıyla düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı.

Valilik koordinasyonunda uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin “Ben Olsaydım” teması altında ele alındığı Mardin’de bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla çalıştay başladı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen çalıştaya, Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Şener Şen, kurum amirleri ile ilgili kurumlardan çalışanlar katıldı.

Çalıştayda konuşan Vali Demirtaş, bağımlılığın, sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak ülkeleri tehdit eden bir halk sağlığı problemi olduğunu belirtti. Fiziksel ve ruhsal bağımlılıkla mücadelenin bütüncül, sistematik ve etkili bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini dile getiren Vali Demirtaş, “İster fiziksel ister ruhsal olsun bağımlılıkla mücadelenin bütüncül, sistematik ve etkili bir yaklaşımla yürütülmesi gereken bir süreç olduğu aşikârdır. Bu süreçte etkin bir mücadele için ortak bir dil ve çalışma pratiği benimsenmeli, farklı aktörlerle iş birliği içerisinde hareket edilmelidir. Tıbbi, psikolojik, sosyolojik, ekonomik, adli yöntemler ile iletişim yöntemlerinin birbirini destekleyici ve tamamlayıcı biçimde kullanılması da büyük önem arz etmektedir. Bağımlılıkla mücadelenin en önemli başlığını kuşkusuz uyuşturucu ile mücadele oluşturmaktadır. Mücadelemiz, ekiminden üretimine, bulundurulmasından alış-satışına ve kullanımına kadar pek çok alanı kapsıyor. Tüm bu alanlarda polisimizle, jandarmamızla, istihbarat birimlerimizle yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Bununla birlikte uyuşturucu ile mücadeleyi sadece narkotik polisinin vazifesiymiş gibi değerlendirmek, büyük fotoğrafı teşhis edememek anlamına gelir. Öte yandan bağımlılıkla mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülmesi için önleyici ve koruyucu tedbirleri almayı da unutmamalıyız. Bağımlılığı sadece madde ve uyuşturucu bağımlılığı ile sınırlandırmak diğer bağımlılık alanlarının gözden kaçmasına da sebep olmaktadır. Tabi ki madde ve uyuşturucu bağımlılığı ilk ve öncelikli mücadele alanımızdır. Ancak sigara, tütün ve alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı da üzerinde hassasiyetle durulması gereken konu başlıklarıdır. Bu noktada teknoloji bağımlılığı hususuna ayrı bir başlık açmakta yarar görüyorum” dedi.

“Evlatlarımızı sosyal medyanın esareti altında bırakamayız”

Konuşmasında 2021 yılında TÜİK’in yaptığı hane halkı bilişim teknolojileri araştırmasına değinerek teknoloji bağımlılığına dikkat çeken Vali Demirtaş, “Hanelerin yüzde 92’sinin internet erişiminin olduğu, 16-74 yaş arası nüfusumuzun yüzde 83’ünün ise internet kullandığı tespiti yapılmıştır. Hanelerin yüzde 96’sında cep telefonu olduğu, internet kullanım amaçları değerlendirildiğinde ise yüzde 74’lük oranla sosyal medya kullanımının ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Karşımızda duran bu istatistik veriler konunun en anlamlı özetidir. Toplumumuzu, özellikle de gençlerimizi internetin boz bulanık, karanlık sularına terk edemeyiz. İnsanımızı, evlatlarımızı sosyal medyanın esareti altında bırakamayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bağımlılıkla mücadele konusunda sunumlar gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar, grup çalışmaları yaptı.