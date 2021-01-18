Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa tendon sorununa yönelik kapalı artroskopik ameliyat gerçekleştirildi

Mardin Devlet Hastanesinde ayak bileğindeki ağrılardan dolayı hastaneye başvuran 55 yaşındaki Gülseren Bilbay, ilk defa gerçekleştirilen ayak bileği tendoskopisi ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Caner Çitak, artroskopi uygulamalarının, ucunda görüntüleme mekanizması ve ışık bulunan artroskop ile gerçekleştirildiğini söyledi. Tendon hasarına yönelik kapalı ameliyatların ülkede belirli merkez ve hastanelerde yapıldığını kaydeden Uzm. Dr. Çitak, "Artroskopik uygulamalar diz, omuz, kalça ve ayak bileği gibi bölgelerde, özellikle eklem temelli hastalıkların tanı ve tedavisi için kullanılan kapalı bir cerrahi uygulama yöntemidir. Günümüzde sıkça başvurulan bu yöntem ile önceki dönemlerde açık ameliyat şeklinde uygulanan ve hem ameliyat süresi bakımından hem de iyileşme bakımından çok uzun süreçlere ihtiyaç duyulan operasyonlar kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Artroskopi uygulamaları ucunda görüntüleme mekanizması yani optik kamera ve ışık bulunan artroskop ile gerçekleştirilir. Genellikle ayak bileği eklemindeki rahatsızlıkların tanı ve tedavisinde artroskopik uygulamalara başvurulmaktadır. Tibialis posterior tendon, aşil tendonuyla birlikte ayak bileğinde ağrıya neden olan en sık tendon kaynaklı ağrı nedenidir. Tibialis posterior tendon sorunları sıklıkla 40 yaşından büyük kadınlarda görülür. Hipertansiyon, şeker hastalığı, ayak bileği çevresine uygulanan enjeksiyonlar, bazı romatizmal hastalıklar ve travmalara bağlı olarak tendon hasarı oluşabilmektedir. Ayak bileği çevresi tendon hasarları, toplumda sık görülen, hastalarda ağrıya neden olan , iş kaybına sebep veren ve sık sık polikliniğe başvuruya neden olan önemli sağlık sorunlarındandır. Hastalar genellikle ilaç tedavisi, fizik tedavi ve geçici atellerle takip edilirler. Mevcut tedaviler ile geçmeyen kronik ağrılarda ise uygun hastalarda cerrahi tedavi tercih edilebilir. Hastamız Gülseren Bilbay, 55 yaşında olup yaklaşık 5 yıldır ayak bileği arka iç kısmında başlayan ağrılarla çeşitli hastanelerde tedavi edilmiştir. 8 aydır hastanemizde takip ettikten sonra ağrılarını tamamen sonlandırmak ya da en aza indirmek için çektiğimiz MR sonucunda cerrahi işlem yapma kararı aldığımız bir hastamız. Tendon hasarına yönelik kapalı ameliyatlar ülkemizde belirli merkez ve hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastamızın ameliyatını ayak bileği arka iç kısmından yaptığımız 2 adet 7-8 milimetrelik insizyonlarla kamera kullanılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızın iyileşme süreci yaklaşık 6-8 hafta olarak düşünülmektedir. Bu süreçte birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma da canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktaran Gülseren Bilbay ise başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Caner Çitak ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.