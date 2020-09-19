Mansur Yavaş’tan Sağlık Bakanı Koca’ya corona önlemi önerisi!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya corona virüsüne bağlı ihlalleri önlemek için öneride bulundu. Yavaş, "Pozitif ve karantinadaki hastaların belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve “Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acille hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil” demişti.
“SALGINLA MÜCADELEMİZE FARKLI BİR BOYUT KAZANDIRABİLİRİZ”
Toplantıda yaptığı açıklamadan bir bölüm paylaşan Bakan Koca’nın ilgili mesajını alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir öneride bulundu.
Yavaş, paylaşımında “Sayın Bakanım. Covid-19’a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz” ifadelerini kullandı.
GÜNCEL VERİLER AÇIKLANDI
18 Eylül Cuma gününün corona virüsü tablosuna göre son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 7 bin 377 oldu. Bugün bin 771 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 299 bin 810’a yükseldi. Bin 60 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen kişi sayısı 264 bin 805’e ulaştı.
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