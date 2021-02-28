banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Film değil gerçek: Dolandırıcıları böyle yakalattılar
Film değil gerçek: Dolandırıcıları böyle yakalattılar
Kuzgun Acar kimdir? Google neden 'doodle' yaptı?
Kuzgun Acar kimdir? Google neden 'doodle' yaptı?

Mansur Yavaş: Ankara'da yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA tarama testi yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA tarama testi yapılacağını açıkladı.

Sağlık 28.02.2021, 10:37
6
Mansur Yavaş: Ankara'da yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA tarama testi yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA tarama testi yapılacağını açıkladı. Başkent Üniversitesi ile protokol imzalayan Yavaş, "Bunu nasıl önleyebiliriz, belediye olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde daha önceden bir teşhis ve tanı konmak suretiyle tedavinin daha kolay yapılabileceği konusunda neler yapabiliriz diye araştırdık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Üniversitesi arasında yeni evlenen çiftlere, Spinal Musküler Atrofi (SMA) tarama testinin ücretsiz yapılması konusunda protokol imzalandı.

Yavaş, kalıtsal, ilerleyici ve ilaç tedavisi uygulanmadığı takdirde hayati tehlike yaratan ve bir kas hastalığı olan SMA'ya yönelik önemli bir adım attı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Üniversitesi arasında SMA hastalık genine sahip anne ve babanın erken tespit ve tedavi edilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Talep eden herkes ücretsiz yararlanabilecek

SMA tarama hizmetinden Ankara mücavir alan sınırları içerisinde resmi nikah hazırlığında olan bütün vatandaşlar yararlanabilecek.

Evlenecek çiftler nikahlarını ilçe belediyelerinde yaptıracak olsalar bile, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne resmi olarak belgelerini ibraz ederek hizmetten ücretsiz faydalanabilecek. Protokol, konunun Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülüp onaylanmasının ardından resmiyet kazanacak.

'Çaresiz insanlar görüyoruz'

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol töreninin ardından açıklama yapan Yavaş, son dönemde SMA hastalığıyla ilgili medyada yer alan haberlere dikkat çekerek, "Gerek sosyal medyada gerekse medyada SMA’lı hastalarla ilgili çok iç acıtıcı görüntülerle karşılaşıyor, bunlarla ilgili kampanyaların yapıldığını ve çaresiz insanlar görüyoruz" dedi.

'Neler yapabiliriz diye araştırdık'

Toplum sağlığının korunması için evlenecek çiftlere yeni bir sağlık desteği hizmeti sunmaya karar verdiklerini ifade eden Yavaş, konuşmasını şöyle devam etti:

"Bunu nasıl önleyebiliriz, belediye olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde daha önceden bir teşhis ve tanı konmak suretiyle tedavinin daha kolay yapılabileceği konusunda neler yapabiliriz diye araştırdık ve bugün evlenmeden önce eşlerden birinin tahlil vermek suretiyle tetkiklerinin yapılarak hastalığı henüz evlenmeden tespit edip, çaresinin aranması için Başkent Üniversitesi ile bir iş birliği protokolüyle bu yıl ilk uygulamayı yapacağız. Müracaat eden sayısına göre veya elde ettiğimiz verilere göre inşallah önümüzdeki yıllarda yapılabilecek tüm tetkikleri de yaptırmak suretiyle Ankara’daki yeni evlenen herkesin toplumumuza sağlıklı çocuklar yetiştirmesi, en azından hastalıkla uğraşmaması için iş birliği anlaşmasını imzaladık. Hayırlı olsun diyorum ben."

'Bu bir toplumsal proje'

SMA’nın bir genetik hastalık olduğunu ve Türkiye’de 10 binde bir oranında göründüğünü söyleyen Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal ise iş birliği protokolüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"SMA’nın tanısıyla birlikte tedavi imkanları da var. SMA sinir sistemini etkileyen bir kas hastalığı, zeka ile ilgili bir sorun olmuyor ama yeme içme ile ilgili olabiliyor. Tedavi de oldukça pahalı. SGK, devletimiz de bu konuda çalışıyor. İş bu noktaya gelmeden tanının öncelikli olarak yapılması bizim tedavi olanaklarımızı da kolaylaştıracak olan bir yöntem. Büyükşehir Belediyesinin en önemli katkısı daha tanı aşamasında çözülmesi. Çok büyük bir fedakarlık ve büyük bir öncülüğü gerçekleştiriyorlar. Bu bir toplumsal proje… Toplumumuza, öncelikle Ankara’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Katkıları için Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, üniversitem ve toplum adına teşekkürlerimi sunuyorum."

'Toplumsal bir projeye imza atmanın gururunu yaşıyoruz'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan’ın da katıldığı protokol imza töreninde konuşan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride İffet Şahin de, "Bugün çok güzel öncü bir protokole imza atıldı. SMA önemli ve oldukça gündemde olan, anne ve babanın çocuğa aktardığı bir hastalık, yaşam kalitesini ve süresini etkileyen tedavisi güç bir hastalık. Biz burada Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi olarak toplumsal bir projeye imza atmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 23 31
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 24 39
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 26 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 24 25
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 25 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20