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Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
İki çocuk annesi güzel sunucu Çağla Şıkel, koronavirüsten korunmak için aşı oldu. Çin menşeli aşıyı yaptıran ünlü isim, o anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sağlık 28.12.2020, 16:33
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Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Kovid 19 aşısı oldu. Çocuklarını ve kendisini koronavirüse karşı korumak için iş dışında evinden çıkmayan ve her türlü önlemi alan Şıkel, aşı konusunda da takipçilerine çağrı yaptı.
"AŞIDAN DEĞİL KOVID-19'DAN KORKUN"
Günlük yaşantısından kesitleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Şıkel, aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafı " Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Kovid-19'dan korkun" notuyla yayınladı. Ünlü isim paylaşımında takipçilerine çağrı da bulunmayı da ihmal etmedi.
İlk doz aşıyı yaptıran Şıkel, 2 hafta sonra da 2. doz için yeniden hastaneye gidecek.
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