Manisa’da taziyeye katılan 32 kişi karantinaya alındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesinde birkaç gün önce vefat eden bir vatandaşın evine taziye evine giden 32 kişi karantinaya alındı.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, taziye evine giden bir vatandaşın akşam saatlerinde rahatsızlanmasının ardından başvurduğu Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından taziyeye katılan 32 kişinin de karantinaya alındığını açıkladı. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yapılan araştırmada, testi pozitif çıkan vatandaşın kimlerle temas ettiğinin belirlenmesi üzerine 31 kişi temaslı olduğu gerekçesiyle karantina altına alındı." dedi.

"Üç kurala mutlaka uyulması gerek"

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, maske, mesafe ve hijyenik kurallara uyulmasını dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız rehavete kapılmasınlar. Maske, mesafe ve hijyene mutlaka dikkat etmeliler. Kapalı alanlarda fazla durulmamasın. Özellikle taziye evlerine giderken özen gösterilmesi gerekmektedir. ’Bana bir şey olmaz’ demeyin. Mutlaka kurallara uyulmasında yarar var." dedi.