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Manisa’da Covid-19 Danışma Hattı devreye girdi

MANİSA’DA COVİD-19 DANIŞMA HATTI DEVREYE GİRDİ

Sağlık 30.09.2020, 11:44
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Manisa’da Covid-19 Danışma Hattı devreye girdi

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından daha önce hayata geçirilen ‘Covid-19 Çağrı Merkezi’ ve ‘Covid-19 Kriz Merkezi’nden sonra Covid-19 Danışma Hattı devreye girdi. Danışma hattı sayesinde vatandaşların yaşadıkları sağlık sorunları ve karşılaştıkları problemlerinin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ‘0 236 234 97 77 Covid-19 Danışma Hattı’ vatandaşların Covid-19 hakkında yaşadıkları sağlık sorunlarına destek olacak.

‘Covid-19 Çağrı Merkezi’ ve ‘Covid-19 Kriz Merkezi’nden sonra Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Covid-19 Danışma Hattı kurdu. Kurulan danışma hattı ile Covid-19 tanısı almış hastalar ve hasta yakınlarının karşılaştıkları problemler ve sorunların hızlı çözümü amaçlanıyor.

Açtıkları danışma hattı hakkında bilgi veren Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, “Covid-19 Danışma Hattımızı pozitif tanılı hastalara ve bu kişilerin birinci derece yakınlarının hastalık sürecinde karşılaştıkları sorunlara yardımcı olmak amacıyla kurduk. Bu tanıyı alan hasta ve yakınının danışma hattımız ile karşılaştıkları sorun ve sorularına cevap bulmaları süreci daha bilinçli ve sağlıklı geçirmelerinde yardımcı olacaktır. Hafta sonları dahil sabah saat 08.30’dan akşam saat 24.00’a kadar ‘0 236 234 97 77’ telefon numaralarından ulaşım sağlanabilecektir.” dedi.

Yemenici açıklamasını şöyle tamamladı:

“İl Sağlık Müdürlüğü içerisinde kurduğumuz çağrı merkezine vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabilecek ve karantina süreci içerisinde karşılaştıkları sorunları bu hatlara rahatlıkla iletebilecekler. Bu hastalıkla ilgili yaşayabilecekleri her aksaklık ve sorunda hastalarımız bu hatları arayıp çağrı merkezimizden yardım alabilecekler. Çağrı merkezimizde görevli arkadaşlarımız hemen hastamız ve ilgili birimler arasında koordinasyon sağlayarak sorunları çözüme kavuşmasını sağlayacaklardır. Biz sağlık çalışanları olarak halkımızın sağlığı için var gücümüz ile çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan Hijyen-Maske-Mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz.”

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