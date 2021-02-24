Manisa Şehir Hastanesinde çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı

Manisa Şehir Hastanesinde şubat ayı itibariyle 4’ü 2. basamak, 8’i 3. basamak olmak üzere toplam 12 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi tescil alarak hizmet vermeye başladı.

Manisa Şehir Hastanesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Hastane bünyesinde toplam 12 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesinin tescilini alarak hizmet vermeye başladı. 1 uzman hekim, 4 pratisyen hekim, 8 hemşire olmak üzere şubat ayı itibariyle tescil alarak hizmete giren Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Gültaç Evren, “Şubat ayı itibariyle çocuk yoğun bakım ünitemizi açtık. Şuanda daha çok 2. basamak hizmeti veriyoruz. 4 tane 2. basamak, 8 tane de 3. basamak olmak üzere 12 yatakla tescillendik. Tescilimiz aldık. Şu anda 1 tane 3. basamak, 4 tane de 2. basamak hastamız var. Çocuk yoğun bakımın hastanede bulunması önemli çünkü daha önceden hastanede yoğun bakım olmadan hastalarımız başka illere sevk ediliyordu ve sevk edilirken de çeşitli zorluk çekiliyordu. Şu anda ileri derecede çocuk yoğun bakımımız var. 3. basamak hastalarımızı takip edebiliyoruz. Çocuk yoğun bakım ünitemizde 4 pratisyen hekim görev yapmakta her gün bir tanesi 24 saat burada. Bunun dışında 8 hemşiremiz var. Her gün 2 tane hemşiremiz nöbet usulü çalışmakta. Tüm ekibimizle çocuk hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.