Manisa Şehir Hastanesi kronik yaraları saracak

Manisa Şehir Hastanesinde kronik yaraların bakım ve takibinin yapılacağı ’Kronik yara bakım’ polikliniği hizmet vermeye başladı. Poliklinikte, Gastroenterolojik Cerrah Op. Dr. Serdar Öter ile Hemşire Meryem Özdemir’den oluşan uzman ekip yara bakımının tedavisi ve takibi üzerine çalışacak.

Manisa Şehir Hastanesinde kronik yaraların bakım ve takibinin yapılacağı ’Kronik yara bakım’ polikliniği hizmet vermeye başladı. Hizmete giren poliklinikte Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Karaca incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Karaca, "Yara bakımı konusu sağlıkta önemli bir yer kaplıyor. Burada çabuk iyileşen yaralar değil, daha çok kronik hatalıklara bağımlı iyileşmesi zor yara türleri. Örnek vermek gerekirse diyabetik hastalarda oluşan dolaşım bozukluğuna bağlı doku beslenmesi sorunlarıyla ortaya çıkan yaralar. Kanserli hastalarda ortaya çıkan bası yaraları, bu tip sorunlar en çok karşılaştığımız sorunlardan. Bu kronik yarası olan vatandaşlarımızın ortada kalma gibi bir durum vardı biz bir bakış açısı getirerek bu tip hastalara belli bir poliklinikte sağlık çalışanlarımız ve hekim liderliğinde buluşturarak bu hastalarımız çok daha hızlı bir şekilde iyileştirmeyi hedefledik. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Şehir Hastanemizde bu polikliniğimiz hizmete girdi. Yarası olan hastalarımıza bir şifa kaynağı olacaklar. Şehir Hastanesi Başhekimine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim Manisa’da Akhisar ve Alaşehir’de buna benzer yara bakım polikliniklerimiz kısmen devredeydi. Bu şekilde merkezde de bir poliklinik açarak vatandaşlarımıza bu hizmeti sunuyoruz" dedi.

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Serdar Öter ise, "İnsan kendi başına Gelince anlar derler ya kronik yara da öyle. Kronik yara dediğimiz 4-6 hafta boyunca iyileşmeyen iyileşme belirtisi göstermeyen yaralar. Bu yaralar insanlarımızda maddi manevi anlamda zora sokan yaralar. Biz de elimizden geldiğince hastane yönetimimizle poliklinik kurduk. Randevu almalarına gerek kalmadan çarşamba günleri hizmet vereceğiz, yaraları takip edeceğiz. Amacımız insanlarımızı mağdur etmeden iyileşmeye yaralarını iyileştirmek. Halkımıza daha güzel hizmet sunacağız" ifadelerini kullandı.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ise şunları söyledi: "Sağlık Müdürümüz Erol Bey’in motivasyonu ve desteğiyle yara polikliniğimiz geçtiğimiz hafta hizmet vermeye başladı. Şimdilik sadece çarşamba günleri randevusuz olarak hizmet veriyoruz. Talep artarsa ilerleyen günlerde ilave poliklinik açabiliriz. Tüm kronik yarası olan vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Kronik Yara Bakım Polikliniği’nde; diyabetik ayak, atardamar ve toplardamar tıkanıklığına bağlı diğer ayak yaraları, bası yaraları (yatak yarası) ve diğer kronik yaralar olmak üzere geniş bir alanda sorunun kaynağını tespit ederek her hastaya özel tedavi planlanması ve düzenli takiplerle bakımı yapılacak.

Yara bakım polikliniğinin haftada bir gün çarşamba günleri olmak üzere randevusuz olarak hizmet vereceği öğrenildi.