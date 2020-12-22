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Manda Sütünün Faydaları Nelerdir? Manda Yoğurdu Ve Sütü Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Türkiye'de en çok Bafra Bölgesi'nde üretilen manda sütü, lezzeti ile beraber aynı zamanda birçok önemli faydası üzerinden ön plana çıkıyor. Bu sebepten dolayı son dönemlerde oldukça yaygın kullanıldığını söylemek mümkündür. Peki, manda sütünün faydaları nelerdir? Manda yoğurdu ve sütü hangi hastalıklara iyi gelir? İşte bu konuda merak edilenler.

Sağlık 22.12.2020, 19:40 22.12.2020, 19:45
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Manda Sütünün Faydaları Nelerdir? Manda Yoğurdu Ve Sütü Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Özellikle vitamin ve mineral ile beraber protein zengini olarak öne çıkan manda sütü, bu sebepten insan sağlığı açısından oldukça etkili bir besin kaynağıdır. En önemlisi çocuklar ve yaşlılar için güçlü bir kaynak oluşturan manda sütü, laktoz oranının düşük olması ile ön plana çıkıyor.

Manda Sütünün Faydaları Nelerdir?

Pek çok farklı hastalığa ve problemlere karşı iyi gelen manda sütü, mutlaka düzenli şekilde ve belli aralıklarla tüketilmelidir.

- Yüksek oranda vitamin ve protein ile beraber kalsiyum desteği sağlar.
- Yağ miktarı fazla olduğu için diğer sütlere göre enerji miktarı fazladır.
- Kolesterolü neredeyse yok denecek kadar azdır.
- Doğal bir antioksidan kaynağıdır ve böylece bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kalp hastalıklarına ve damar tıkanıklığına karşı önlem alır.
- Kanseri önleyici bir etkide bulunur ve böylece kanser hücrelerinin yayılımını engeller.
- İçerdiği özel besin kaynakları sayesinde diyet için oldukça etkilidir.
- Mide rahatsızlıklarını ve şikayetlerini azaltır.
- Manda sütünden hazırlanmış olan mozerella çocukların gelişimine katkı verir.
- Yüksek kalsiyum içerdiği için kemik erimesini önler ve kemikleri güçlendirir.
- Uyku düzenini sağlar ve kilo vermeye yardımcıdır.

Manda Yoğurdu ve Sütü Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Manda sütü özellikle yoğurt yapımında günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. Çünkü manda sütü yoğurt haline getirdiği zaman içerideki birçok unsur daha fazla açığa çıkmakta ve önemli bir fayda sağlamaktadır. Böylece pek çok önemli hastalığın tedavisinde oldukça etkin bir destek verir.

- İçerdiği magnezyum ve çinko ve B12 vitamini sayesinde kanseri önleyici bir etki oluşturur.
- Kalp hastalıklarının, inme ve kalp risklerinin önüne geçer.
- Kalın bağırsak kanserinin oluşmasını engeller.
- Yüksek bir antibiyotik etkisi sağlar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmek suretiyle bakteri veya virüsü ile pek çok farklı dış hastalığa karşı koruma oluşturur.
- Oldukça besleyicidir ve ayrıca yaşlanmayı geciktirici bir etkisi vardır.

Manda Sütünün Zararları Var mı?

Dengeli ve sağlıklı tüketildiği zaman manda sütünün herhangi bir zararı yoktur. Aksine çok önemli faydaları ile insan sağlığı noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Ancak aşırı tüketildiği zaman hem kolesterolü arttırmada hem de yağlanmayı desteklemede zararlı bir unsur oluşturabilir. Aynı zamanda midede gaz ya da şişme gibi durumlar yaratabilir.

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