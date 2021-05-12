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Manavdan aldıkları mantardan zehirlendiler

Bilecik’te manavdan aldıkları mantarı yiyen 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Sağlık 12.05.2021, 12:44
Manavdan aldıkları mantardan zehirlendiler

Bilecik’te manavdan aldıkları mantarı yiyen 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde ikamet Erburhan ailesi iftar için manavdan aldıkları mantarı pişirerek yediler. Yemekten yaklaşık 1 saat sonra aile mensubu Yaşariye Önder (62), Barbaros Erdurhan (36), Lütfiye Erburhan (35), Sedanur İlayda Erburhan (15) ve Elif Kumral Erburhan’da (13) mide bulantısı ve kusma başladı. Yakınları tarafından hastaneye yetiştirilen 5 kişi buradaki ilk müdahalenin ardından zehirlenme bulgusu ile Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aile üyelerinin tedavisi sürürken, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
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