Mamak obezite ile mücadele ediyor

Mamak Aile Danışma Merkezi ile Gençlik ve Spor Kulübü’nün iş birliğinde Mamak Belediyesi, obeziteye farkındalık kapsamında 8-12 yaş grubu çocukları zumba dansıyla buluşturacak. Psikolog görüşmeleri ve grup çalışmaları, sağlıklı beslenme danışmanlığı ve spor egzersiz desteği çocuk zumbası eğitimlerinin verileceği proje çalışmasında çocuklar ve aileler bilinçlendirilecek. Düzenli hareket ve egzersizin çocukların, sağlıklı gelişimini olumlu yönde etkilediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Başlattığımız Zumba dansı etkinliği ile obezitenin önüne geçiyoruz. Bu tür projelerle çocuklarımız hem eğleniyor hem de sporla buluşuyorlar” dedi.

Obeziteye eğlenerek dur diyelim

Gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olmaları ve çocukları obeziteden uzak tutarak spor bilincini aşılamak adına sporsal faaliyetlere önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Teknolojik araçlar çocuklarımızın hareketsiz kalmalarına yol açıyor. Çağın sorunu haline gelmiş olan obezite yavrularımızın ileriki yaşamlarını etkilemesine müsade etmeyelim. Yaptığımız sporsal faaliyetlerde çocuklarımızı eğlendirerek ve mutlu ederek egzersiz yapmalarını sağlıyoruz” dedi.