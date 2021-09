Maltepe’de SMA hastalarına destek için koşulacak

Maltepe Belediyesi, Spinal Muskiler Atrofi olarak adlandırılan (SMA) hastalarına destek olmak için koşu düzenliyor. Düzenlenecek koşunun tanıtım toplantısı bugün, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde teknik direktör Yılmaz Vural, eski futbolcu Serkan Balcı, video içerik üreticisi Halil Söyletmez gibi birçok ünlü ismin katılımı ile gerçekleşti.

Maltepe Belediyesi, Spinal Muskiler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan hastalık sahibi insanlara destek olmak için koşu düzenliyor. Maltepe Belediyesi’nin SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği’yle ortaklaşa düzenleyeceği “Run For SMA 6K” koşusu 3 Ekim Pazar günü saat 09.00’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Şehir Parkı’nın İdealtepe’deki atletizm sahasında gerçekleşecek.

SMA hastalarına birçok alanda katkı sağlanacak

"Hayata Birlikte Tutunalım, Let’s hold on to life together" sloganıyla yapılacak koşuda SMA hastası bireylerin ve ailelerin tıbbı ihtiyaçlarını karşılamalarına, hayatlarını kolaylaştırmalarına, tedavi olanaklarına ulaşmalarına, toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlanacak.

Koşu öncesi tanıtım toplantısına birçok ünlü isim katıldı

SMA hastaları için Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Run For SMA 6K koşusunun tanıtım toplantısı bugün gerçekleşti. Saat 13.00’de Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Galeri A+B’de gerçekleşen toplantıya birçok ünlü isim katıldı. Toplantıya Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Yahya Han ve Salih Kara, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürü Vaner Ekin ve ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, eski futbolcu Serkan Balcı, video içerik üreticisi Halil Söyletmez, oyuncu Özkan Sağın ve Doğa Konakoğlu katılım sağladı. Katılım sağlayan isimler SMA hastalığına destek amaçlı açıklamalarda bulundu. Açıklamaların genelinde Türkiye’de bulunan SMA hastalarının sayısına tedavinin gerekliliğine ve desteklere dikkat çekildi. Katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından basın toplantısı sona erdi.

“Binin üzerinde SMA’lı canlarımız var”

Ülkedeki SMA’lı hastaların sayısına dikkat çeken Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdür Vaner Ekin, “Binin üzerinde Türkiye’de maalesef SMA’lı canlarımız var. Bu canlarınıza destek olmak için sporla bağdaştırarak, sosyal sorumluluk projesi noktasında bu pazar günü sabah saat dokuzda başlayan bir mesafeyi kardeşlerimiz için koşacağız” dedi.

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, “Yani biraz dikkat çekmek, bir ortam oluşturmak adına yapılan bir etkinlik bu. Önemli olan SMA hastalığı diye bir hastalığın bütün Türkiye’de bilinmesini sağlamak. Çok küçük çocukların başına gelen bir şey bu. Onların yaşamını devam ettirmeyi sağlamak istiyoruz. Ettirmek için de tabii çok ciddi bir ekonomisi var bu olayın. Tedavi sürecinde 2 milyon 200 bin euro gibi çok ciddi bir rakam bu. Bu tedavi Dubai’de Amerika’da birkaç ülkede yapılıyor. Hastalığın tedavisi için kullanılan ilaç çok pahalı. Bu tedavi süreci bayağı uzun sürüyor. Maltepe Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bu aktivitenin de amacına ulaşacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.