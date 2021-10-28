banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Malign Plevral Mezotelyoma tedavisinde immünoterapi kombinasyonu umut veriyor

Akciğer zarında oluşan ve agresif seyirli bir kanser türü olarak bilinen Malign Plevral Mezotelyoma’nın (MPM) tedavisinde immünoterapi kombinasyonu umut veriyor.

Sağlık 28.10.2021, 15:02
Malign Plevral Mezotelyoma tedavisinde immünoterapi kombinasyonu umut veriyor

Akciğer zarında oluşan ve agresif seyirli bir kanser türü olarak bilinen Malign Plevral Mezotelyoma’nın (MPM) tedavisinde immünoterapi kombinasyonu umut veriyor.

Akciğer zarında oluşan agresif seyirli bir kanser tipi olan ve teşhisi genellikle ileri evrede konulabilen MPM genellikle asbest mineraline maruz kalan kişilerde görülüyor. ESMO kongresinde, hızlı ilerleyen bu hastalığın tedavisindeki immünoterapi kullanımının üç yıllık sonuçları açıklandı. Klinik çalışmanın araştırıcıları arasında yer alan Dicle Üniversitesi Hastaneleri Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Ali Kaplan, MPM’nin tedavisinde immünoterapi kullanımına dair son bulguların umut verici olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Muhammet Ali Kaplan, “İleri evre veya metastatik MPM’ye sahip olup tedaviye rağmen hastalarda genel sağkalım süresinin ortalama 12 ila 14 ay arasında olduğunu, beş yıllık genel sağkalım oranın ise yalnızca yüzde 10 civarında olduğunu görüyoruz. Bu tablo tedavi seçenekleri sınırlı olan söz konusu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Gerçekleştirdiğimiz araştırmanın 3 yıllık takip sonuçlarıyla birlikte, immünoterapinin MPM tedavisindeki başarısının daha da belirginleştiğini gördük ve ESMO’da hekimler tarafından ilgiyle karşılanmasından mutluluk duyduk” dedi.

Üç yıllık araştırma sonuçlarına göre immünoterapi tedavisi uygulanan MPM hastalarının yüzde 23’ünde genel sağkalım oranı sağlandı

Prof. Dr. Muhammet Ali Kaplan, “Üç yıllık takibin sonunda elde edilen bulgular; immünoterapi kombinasyonunun platin bazlı standart kemoterapiye kıyasla sürdürülebilir sağkalımda hücresel alt tipinden bağımsız daha başarılı sonuçlar sağladığına işaret ediyor. İmmünoterapi uygulanan MPM hastalarının yüzde 23’ünün üç yılın sonunda hayatta kaldığını, kemoterapi uygulananlarda ise bu oranın yüzde 15 olduğunu görüyoruz. Üç yılın sonunda immünoterapi kombinasyon tedavisi görenlerin tedavilerinden yanıt alma oranı yüzde 28 iken, kemoterapi tedavisi alanlarda ise tedaviye yanıt alınamamıştı. Ayrıca immünoterapi kombinasyonunun kemoterapiye kıyasla ölüm riskinde yüzde 27 azalma sağladığını görmek de heyecan verici bir diğer sonuç olarak karşımıza çıktı. Son 15 yıl boyunca hiçbir yeni sistemik tedavi seçeneği olmayan MPM’de immünoterapi kombinasyonları sayesinde sürdürülebilir sağkalım, tedaviye daha uzun yanıt oranları ve yaşam kalitesinde belirgin iyileşme görebilmek hastalar için çok değerli. İmmünoterapi kombinasyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanseri de dahil, birçok hastalığın tedavisine katkısını takip etmeye devam edeceğiz” diyerek kanser tedavisinde immünoterapinin rolüne dikkat çekti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3