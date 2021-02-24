Malezya’da Covid-19 aşılamaları başladı

Malezya’da korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyası, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin’in Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını vurulması ile başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ederken Malezya’da Covid-19’a karşı aşılama kampanyası, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin’in ABD’li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını vurulması ile başladı. Malezya’nın Putrajaya kentinde Başbakan Yassin’e ilk Covid-19 aşı dozunun vurulmasının ardından bir grup sağlık çalışanına da aşı dozu uygulandı. Aşı uygulamasının ardından Başbakan Yassin yaptığı açıklamada, "Bu aşının güvenli ve etkili olduğundan eminim" ifadelerini kullandı. Yassin açıklamasında, Malezya halkının hükümetinin Covid-19’a karşı çalışmalar yürüttüğüne inanması gerektiğine de dikkat çekti.

Aynı zamanda Malezya hükümeti başlatılan aşılama kampanyası kapsamında, gelecek yıl Şubat ayına kadar nüfusunun en az yüzde 80’ine denk gelen 32 milyon vatandaşını aşılamayı hedefliyor. Ülkede aşılama sürecinin 3 aşamada gerçekleştirilmesi beklenirken ilk aşamanın Şubat ayından Nisan’a kadar devam etmesi ve aralarından politikacıların, güvenlik personellerinin ve sağlık görevlilerinin de dahil olduğu toplamda 300 bini tıbbi ve 200 bin tıbbi çalışan olmayan kişinin aşılanması bekleniyor. Aşılama kampanyasında 2. aşamanın ise Nisan ile Ağustos ayları arasında gerçekleşmesi ve 2. aşamada yaklaşık 9 milyon 400 bin yüksek riskli bireyin aşılanması planlanıyor. Ülkede 3. aşamanın ise önümüzdeki yıl Mayıs ayından Şubat’a kadar sürmesi ve 18 yaş üstü 16 milyondan fazla yetişkininin aşılanması hedefleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Malezya’ya Pfizer-BioNTech Covid-19 aşılarının ilk teslimatı yapılmış, teslimatta 312 bin 390 doz aşı Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı’na ulaşmıştı. Malezya Bilim Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Khairy Jamaluddin, aşılama programının Çarşamba günü başlayacağını aktarmış, ilk aşı dozunu ise Başbakan Yassin’e uygulanacağını ifade etmişti. Bakan Jamaluddin, Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen aşı dozlarının ise 27 Şubat tarihinde ülkeye gelmesinin beklenildiğini belirtmişti.