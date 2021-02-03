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Malatya’da sağlık camiasından rehavet uyarısı

Korona virüs salgını ile mücadelede en ön safta görev alan sağlık çalışanları, halkın aşılama bitmeden rehavete kapılmamasını istiyor.

Sağlık 03.02.2021, 12:20
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Malatya’da sağlık camiasından rehavet uyarısı

Korona virüs salgını ile mücadelede en ön safta görev alan sağlık çalışanları, halkın aşılama bitmeden rehavete kapılmamasını istiyor.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye’de görülmeye başlayan yeni tip korona virüs (Covi19) salgını devam ederken, bu mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılar sürecin halen devam ettiğini belirterek tedbirlerin elden bırakılmamasını istiyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, uzun ve meşakkatli bir süreçte aşılamanın devam ettiğini ve bu nedenle de maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Hastanenin acil servisinde pratisyen hekim olarak görev yapan Doktor Merve Ünal, herkesin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Toplumun büyük bir kısmı aşılanmadan lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Rehavete kapılmadan bu zor süreci hep birlikte atlatacağız" dedi. Ünal, bu zor süreçte tüm sağlık çalışanları gibi kendisinin de sevdikleri ile cep telefonu ile görüntülü görüştüğünü ve bulaş riskine karşı ailesi ile uzun süre görüşemediğini söyledi.

Acil Servis Koordinatörü Hasan Özçelik de korona virüs ile mücadele sürecinde evlerine gidemedikleri günlerin olduğunu ifade ederek, “Pandemi döneminde elbette ki sıkıntılarımız oldu, ama bu bizim işimiz, mesleğimiz. Yılmadan usanmadan görevimizi layıkıyla yapmaya çalıştık” ifadelerine yer verdi. Özçelik, virüsün pik yaptığı dönemde evinden ve sevdiklerinden uzakta kalmak zorunda olduğunu ifade ederek 2 ay boyunca misafirhanede yattığını söyledi. Bu sürecin başarıyla taçlanması adına aşılamanın bitmesini ve bu süreçte halkın rehavete kapılmadan tedbirlere devam etmesini isteyen sağlık çalışanı Özçelik, el birliği ile bu virüsü yeneceklerini dile getirdi.

Acil Servis alan sorumlusu Hemşire Özgül Uraz da virüsün ortaya çıktığı ilk günkü tedirginliğin olmadığını ifade ederek, artık sağlık çalışanları olarak virüse karşı nasıl korunacaklarını çok iyi bildiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığının da bu yönde önemli bilgilendirmelerinin bulunduğunu kaydeden Uraz, virüsle mücadelede her sağlıkçı gibi kendisinin de büyük zorluklar çektiğini söyledi. Göreve başladığında bebeğinin 6 aylık olduğunu ve bu nedenle zor bir süreç geçirdiğini ifade eden Hemşire Uraz, “Ben bebeğimi kucağıma alırken çok tedirgindim, o dönem birçok arkadaşımız da bebeklerini bakıcıya bırakacak durumda değildi. Covid hastalarının yakınları hastalarına yaklaşamazken biz canla başla onların tedavileri için mücadele ettik. Bu bir savaşsa evet bu da bizim savaşımız” ifadelerine yer verdi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise son zamanlarda vaka sayılarının durağan halde olduğunu ifade ederek “Sağlık çalışanlarımız yeteri düzeyde aşılandı, vatandaşlarımızın da yeteri düzeyde aşılanması gerekiyor. Bu nedenle bu süreçte tedbirlerde vereceğimiz tavizler, vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasına neden olacaktır” diye konuştu.

Kendisinin de korona virüsü atlattığını ve aşı olduğunu belirten Aktürk, “Aşının son derece güvenli olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşımız yeteri yüzeyde aşılanır ise bu virüsten kurtuluruz. Virüsten kurtulana kadar bu şekilde yaşamaya mecburuz” diye konuştu.
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