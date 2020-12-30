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Malatya’da nüfusun yüzde 40‘ına korona testi yapıldı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, ilde nüfusun yüzde 40‘ına korona testi yapıldığını belirterek, "İlimizde 320 binin üzerinde korona virüs testi yaptık" dedi.

Sağlık 30.12.2020, 14:57
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Malatya’da nüfusun yüzde 40‘ına korona testi yapıldı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, ilde nüfusun yüzde 40‘ına korona testi yapıldığını belirterek, "İlimizde 320 binin üzerinde korona virüs testi yaptık" dedi.

Yaptığı açıklamada 2020 yılında Malatya’da yaptıkları hizmetleri dile getiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, 2020’nin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve Malatya’da da etkisini göstermeye devam eden korona virüs pandemisi süreci ile geçtiğini vurguladı. Malatya’da yaklaşık 9 bin kişilik sağlık ordusuyla pandemi ile mücadele verdiklerini anlatan Bentli, “Acil olmayan ameliyatları erteledik, hastanede hasta ziyaretlerini kısıtladık, poliklinik hizmetleri tamamen randevulu sisteme geçti. Her hastanede en az bir tane Covid polikliniği oluşturduk. Yataklı servisler ve yoğun bakımlarımızı korona virüs hastaları için izole ettik. Filyasyon ekiplerimiz gecelere kadar hastalara ilaç taşıdılar, temaslıları tespit edip evlerinden numune aldılar. Bu yoğun çalışmanın sonucu olarak, çok şükür ki, ilimizde ‘çaresiz kaldık artık’ dediğimiz bir anı yaşamadık. Hastanelerimizdeki yataklarımızda dolu günleri yaşadık, yoğun bakım yataklarında çok sıkıştığımız anları gördük ancak hepsini tolere edebildik. İnşallah aşı gelince ve vatandaşımız tedbirli olmaya devam ettikçe, süreci kontrollü bir şekilde götürmeye devam edeceğiz. İlimizde 320 binin üzerinde korona virüs testi yaptık. Bu sayı il nüfusunun yaklaşık yüzde 40 ‘ı kadar numune almışız demek oluyor. Bakanımızın açıkladığı verilere göre ülke genelinde yapılan test sayısı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30’ una denk geliyor. İlimizde yaptığımız test sayısı ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Elimizdeki verilere göre ilimizde salgın kontrollü bir şekilde ilerledi. Son günlerde yaşadığımız vaka sayısındaki düşmeye bağlı olarak, vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve tedbirleri gevşetmesi sonucunda yeniden yüksek sayıları görmek istemiyoruz. Halkımızın büyük kısmına aşı uygulanana kadar tedbirlerde gevşemeye müsaade etmemeliyiz” dedi.

Yoğun bakımların yarısı dolu

Korona virüs nedeniyle yatan hastalar hakkında da bilgi veren Bentli, “Yoğun bakımda yatan, entübe olan ve vefat eden korona virüs hastalarımızın çok büyük bir kısmı 65 yaş ve üzerindeydi. İlimizde vefat eden korona virüs hastalarımızın yaş ortalaması 74 olarak gerçekleşti. Şu an için yoğun bakımlarımızda yüzde 45-50 bandında yatak doluluk oranlarımız mevcut. Yataklı servislerde bu oran daha düşük. Vaka sayılarımızın son günlerdeki sayılarla ve yatak doluluk oranlarımızın bugünkü haliyle devam etmesi halinde; herhangi bir sorun yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Aşı planlaması yapıldı”

Malatya7da aşı planlaması yapıldığını da bildiren Bentli, aşı konusunda daha sonra şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi aşı bugün sabah itibariyle ülkemize geldi. Belli bir bekleme süresi ve kontrollerin ardından sahaya dağıtılarak uygulama başlanacak. Bakanlığımız, aşılama programı için meslek gruplarına göre aşamalar belirledi. Daha riskli olan, insanlarla daha çok temas halinde olan sektörler daha öncelikli aşılanacak. Bunun başında sağlık çalışanları geliyor. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimizde herhangi bir aksaklık yaşanmadan aşı programını yürütmek için planlamamızı yapmış bulunmaktayız.”

Elazığ depreminde 486 kişi yaralandı

Elazığ depreminde Malatya’da 486 kişinin yaralandığını belirten Bentli, “24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ İli Sivrice ilçesinde meydana gelen ve ilimizde yoğun bir şekilde hissedilen depremi yaşadık. UMKE ve 112 ekiplerimiz, hastanelerdeki personelimiz deprem anından itibaren görevleri başındaydılar. Maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik. Toplam 486 vatandaşımız deprem ve sonrasındaki etkilere bağlı olarak kendi imkanları veya 112 ambulanslarımızla hastanelerimize başvurdular. Bunlardan 24 tanesi yatarak, diğerleri ayaktan tedavileri düzenlenerek taburcu edildiler” şeklinde konuştu.

“Diş hekimlerimizin yüzde 80’i filyasyon ekiplerinde"

Pandemiye rağmen il genelindeki kamu hastanelerinde 1 milyona yakın acil servis başvurusu olduğuna parmak basan Bentli, "Bu sayı önceki yılların çok altında kalan bir sayı. Hastanelerimizdeki servis ve yoğun bakım yataklarının çoğu Covid hastalarına ayrıldığı için diğer hastalıklar için yatak azaltılmasına gidildi. Ancak başvuru sayısı ve ameliyat sayıları düşünce bu konuda da bir sıkıntı oluşmadı. Ağız ve diş hastanemizde görev yapan diş hekimlerimizin yüzde 80’i filyasyon ekiplerinde görevlendirildiler. Temaslı hastalardan numune alınmasını büyük oranda diş hekimlerimiz üzerinden yürüttük. Bu nedenle Ağız ve Diş Sağlığı hastanemizde polikliniklerimizin çoğunu kapatarak, ağırlıklı olarak acil servis üzerinden hizmet verdik. Bu yıl içinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Bakanlığımızın onayı ile Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye oldu. Biz de ortak kullanıma dair protokolü Sayın Rektörümüz ve Başhekimimizle birlikte imza altına aldık. Bu kapsamda Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinin hocaları hastanemizde uygulama yapacak, hastalarını takip edecekler. 160 bin metrekare kapalı alan ve Bakanlıkça belirlenen standart sayının üzerinde personel ile hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanemiz; hocalarımızın desteği ile çok daha nitelikli işlemlerin yapıldığı bir merkez haline gelecek” dedi.

Gençlere uyarı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) konusunda gençleri uyaran Bentli, "Yaşı daha genç olan vatandaşlarımızı özellikle uyarmak istiyorum. Kendi sağlıkları bizim için çok önemli. Ancak tüm veriler bize yaşlılarımızı büyüklerimizi korumamız gerektiğini söylüyor. Onlardan tamamen ayrı kalmamak için, bugünlerde onları ziyaret etmeyelim. Mutlaka gitmemiz gerekiyorsa; maskemizi çıkarmadan, uzak mesafede ve en kısa sürede ihtiyaçlarını giderip ayrılalım. Yılbaşı için verilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kendi evimizde kalalım. Bu yılbaşını çekirdek ailemizle birlikte geçirelim. Her birimiz bugünlerde fedakârlık yapalım ve hep birlikte salgını bitirelim” ifadelerine yer verdi.

“Ambulans helikopter 161 hasta için havalandı”

Malatya’da Sağlık Bakanlığının 1 helikopter ambulansının mevcut olduğuna dikkat çeken Bentli, “Malatya ile beraber Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Kahramanmaraş, Tunceli ve Erzincan illerine de hizmet veren helikopter ambulansımız kasım ayı sonuna kadar 161 hasta için havalanmış oldu” ifadelerine yer verdi.

“Battalgazi Devlet Hastanesi yapımı yüzde 64 seviyesinde”

İnşaatı devam eden hastaneler hakkında da bilgi aktaran Bentli, “Yapımı devam eden yatırımlarımızdan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi yüzde 64, Doğanşehir 100 Yataklı Devlet Hastanesi+10 Daire Personel Lojmanı projesi yüzde 97 oranında fiziki gerçekleşmesi tamamlandı. Kuluncak İlçe Entegre Hastanesi+TSM+112 ASHİ ve Arguvan 5 Hekimlik ASM+TSM+112 ASH binalarının geçici kabulü yapılarak hizmet vermeye başladı" ifadelerini kullandı.
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