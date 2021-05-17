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Malatya’da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın ardından Malatya’da berberlerde ve PTT önünde yoğunluk oluştu.

Sağlık 17.05.2021, 21:31
Malatya’da kontrollü normalleşmede metrelerce kuyruk oluştu

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın ardından Malatya’da berberlerde ve PTT önünde yoğunluk oluştu.

Malatya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar berberlere akın etti. Berberlerde gün boyu randevular doldu. Vatandaşlar, banka ve kargo işlemlerini halletmek için de Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasına akın ettiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren PTT Başmüdürlüğüne gelen vatandaşlar, bina önünde metrelerce kuyruk oluşturdular. Sırada bekleyen vatandaşlar arasında zaman zaman sosyal mesafede de unutuldu.
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