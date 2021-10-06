Malatya’da bin 500 çocuk vaka bulunuyor

Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte şu an bin 500 çocuk Covid-19 vakası olduğunu, 14’ünün tedavisinin hastanede sürdüğünü söyledi. Bentli, son bir ayda virüse yakalanan 3 hamilenin hayatını kaybettiğini belirterek, 2 doz aşılamanın önemine değindi.

Geçtiğimiz hafta vaka sayısı ile Türkiye’de ikinci olan Malatya’da, son açıklanan verilere göre yüzde 15’lik bir düşüş olsa da özellikle çocuk vakalarında artış söz konusu. Delta varyantının en çok etkilediği kesimlerden olan çocuk vakalarında kentte şu anda bin 500 aktif vakanın bulunduğunu açıklayan Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Benti, 14 çocuğun ise hastanede tedavi gördüğünü, 4’ünün de yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Yüz yüze eğitimim başlaması ile özellikle çocuk vaka sayılarında artışın tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da görüldüğünü belirten Bentli, yine hamile kadınlarda da virüsün hayati tehlikeye yol açtığını dile getirdi. Son bir ayda 3 gebenin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Bentli, bu nedenle kentte aktif 5 binin üzerinde bulunan gebelere tek tek ulaşarak aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunduklarını söyledi.

Aşılamada ise şu anda yüzde 66’larda olduklarını ifade eden Prof. Dr. Bentli, 81 il içerisinde bu oranla 55’inci sırada bulunduklarını söyledi. Kentte 30 bin kişinin ilk doz aşısını olduktan sonra aradan geçen 42 güne rağmen ikinci doz aşılarını halen vurmadığını da anımsatan Bentli, Malatya olarak 2 doz aşılama oranında yakın zamanda yüzde 75’i görmeyi ümit ettiklerini de ifade etti.