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Malatya’da 2 ilçede Covid-19 sıfırlandı

19-25 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Malatya’nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde vaka sayısı sıfırlandı.

Sağlık 29.06.2021, 10:25
Malatya’da 2 ilçede Covid-19 sıfırlandı

19-25 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Malatya’nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde vaka sayısı sıfırlandı.

Sağlık Bakanlığı 19-25 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, Malatya’nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde Covid-19 vaka sayısı sıfırlandı.

Malatya il genelinde 43,29 rakamı ile Covid-19 vaka sayısında düşüş görüldü. 12-18 Haziran tarihleri arasında 50,36 orta sıralarda yer alan Malatya’da, son haftada vaka sayılarının 43,29 rakamına düşmesi sevindirdi.

19-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ilçelerdeki vaka sayıları en fazla Darende’de 93,58 ile ilçeler arasında rekor kırarken, bu ilçeyi Kale 71,20 ile takip etti.

Covid-19 vaka sayılarına göre Malatya’nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde vaka sayısı sıfırlandı.
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