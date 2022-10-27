Makyajda sonbahar modası

Makyaj uygulamaları kadınların ilgisini toplarken uzmanlar bu yılın sonbahar makyajında 1950’lilerin etkisinin görüleceğine dikkat çekiyor.

Makyaj uygulamaları kadınların ilgisini toplarken uzmanlar bu yılın sonbahar makyajında 1950’lilerin etkisinin görüleceğine dikkat çekiyor. Kalıcı makyaj, uygulamalarından makyaj trendlerine birçok kadın sektörü yakından takip ederken Make-Up Artist ve Kaş Uzmanı Neslihan Özkurt, 2022 sonbaharına ilişkin makyaj tüyoları verdi. Özkurt, “Kalıcı makyaj; renkli pigmentlerden oluşan doğal su bazlı boyanın, cildimizin üst derisi (epidermis) olan bölgesine aşılanmasıdır. Kaşlarında biçim bozukluğu, seyrelme ya da tamamen dökülme sorunu yaşayanlar, dudak sınırlarında asimetri sorunu olan kişiler, dudak çevresinde pigment kaybı problemi olanlar kalıcı makyaj için uygun olabilecek kişilerdir. Kalıcı makyaj uygulamasının ömrü cilt tipine göre farklılık gösterir. 2022 yılında 1960’lar modası fırtınası dinerken 1950’lilerin etkisi yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Kadınlar bir yıl önce olduğu gibi ışıltılı gözleri kullanmaya devam etmek istiyor“ dedi. Neslihan Özkurt, “Göz kapaklarının çevresinde mücevherlerin, çoğunlukla incilerin olduğunu ifade ederek “ Göz kapaklarına ve kemiğine dayanan renkli eyeliner görünümüyle kadınlar göz makyajını ön plana çıkarıyor. Bolca maskara sürmeyi öneriyorum. Yüzün diğer bölgelerini oldukça sade bırakarak göze ve dudaklara dikkat çekmeye çalışılacak. Dudaklarda bordo ve şarap tonları yerini en çarpıcı, en belirgin kırmızı tonlarına bırakacak. Parlak ruj ve parlatıcılar en vazgeçilmezimiz olacak. Kaşlara gelirsek eğer 2022 ’deki gibi kaş şekli doğal ve kalın modasını korumaya devam edecek" diye konuştu.