Makat çatlağında botoks yüz güldürüyor

Tuvalet yaparken cam kesiği gibi ağrı hissedilmesine neden olan anal fissür (makat çatlağı) sorununun botoks yöntemi ile tedavi edilebildiğini aktaran Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Esen, hastalığı ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Ülkemizde çok sık görülen ancak hastaların doktora çok başvurmadığı bir hastalık olan anal fissür hastalığında; cam kesiği gibi bir ağrı hissedildiğini ve sızıntı şeklinde kanamalar olduğunu aktaran Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esen, “Bu bölgede çok küçük bir yara vardır, ancak acısı büyüktür. Bu durum insan yaşamını çok olumsuz etkiler, kişi tuvalete giderken stres yaşar ve bu da kabızlığa neden olabilir, kabızlık da tuvalet sırasında ağrının çok daha fazla olmasına neden olur. Kişi acı çekme korkusu ile tuvaletini erteler, bu da daha çok kabızlığa neden olur ve bu kısır döngü içinde tuvalete gitmek daha da sancılı bir hale gelir.” ifadelerini kullandı.

Kabızlık çekenler dikkat

Anal fissür yani makat çatlağının en çok kabızlık çekenlerde görüldüğünü dile getiren Op. Dr. Esen hastalığın yüzde 10 oranında da ishal durumlarında görülebildiğini söyledi. Stres, iş yoğunluğu, yanlış beslenme, kabızlık ve hareketsiz yaşamın hastalığın oluşma nedenleri arasında sayılabileceğini aktaran Op. Dr. Esen bu sorunun kadınlarda daha çok görüldüğünü belirtti.

Botoks nasıl uygulanır

Anal fissür (makat çatlağı) tedavisinde botoks tedavi yöntemi ile iyi sonuçlar aldıklarını dile getiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Esen, yöntemle ilgili şunları söyledi:

“Anal fissür sorununda botoks günü birlik uygulanır, o bölgeye uyuşturucu krem sürülür ve botoks uygulanır, botoks sonrasında oradaki kaslar felç olduğundan kişi ıkınma yapamayınca oradaki yaranın kendiliğinden iyileşmesi amaçlanır. 6 ay sonra olumlu sonuç alınamazsa yeniden botoks denenebilir. Daha ileri evrelerdeki makat çatlaklarında ise cerrahi yönteme başvurulur.”

Bunlara dikkat

Kişi tedavi sonrasında kabız olmaz ve beslenmesine ve spora dikkat ederse hastalığın tekrarlamayacağını ifade eden Op. Dr. Ersoy Esen, şu önerilerde bulundu:

“Hastamız sebze ve lif ağırlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen göstermelidir. Kişi bir tuvalet rutini oluşturmaya çalışmalıdır; her sabah tuvalete çıkmak gibi. Spor ve hareket de önemlidir; bağırsaklar daha güçlü çalıştığı için kabızlık oluşmamasında faydalı olur.”