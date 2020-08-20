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Maisonette pamuklu ve yıkanabilir yüz maskeleri konforlu ve güvenli bir koruma sağlıyor

Tekstil sektöründe Türkiye’nin lider kuruluşu Sanko Tekstil’in, Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği inovatif ürünü “pamuklu yıkanabilir yüz maskesi”, Maisonette markası ile satışa sunuldu. Organik pamuktan üretilen ve nefes alabilme özelliğiyle rağbet gören maske kullanıcılarının takdiri kazandı.

Sağlık 20.08.2020, 16:11
2003
Maisonette pamuklu ve yıkanabilir yüz maskeleri konforlu ve güvenli bir koruma sağlıyor

  • Maisonette’in pamuklu, yıkanabilir yüz maskeleri gün boyunca kullanım rahatlığı sağlıyor.

  • İlk olarak Maisonette’in web sitesi üzerinden satışa sunulan pamuklu yıkanabilir yüz maskelerine, ilerleyen günlerde farklı satış kanallarından da erişilebilecek.

  • Organik pamuk içeren doğa dostu ürün, yaz mevsiminde rahat ve ferah nefes almanızı sağlıyor. Esnek ve yumuşak yapısı ve ayarlanabilen burun klipsi sayesinde tüm yüz şekillerine kolaylıkla uyum sağlıyor.

           

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınında virüsten korunmak için zorunlu kılınan sosyal mesafe uygulamasının yanı sıra, dünya genelinde en önemli koruyucu kabul edilen yüz maskeleri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Maske üretiminde çığır açan Sanko Tekstil, www.maisonette.com.tr web sitesi üzerinden Maisonette markasıyla piyasaya sunduğu yıkanabilir pamuklu yüz maskesinin satışına başladı.

SANKO Holding bünyesinde faaliyet gösteren Maisonette markası ile satışa sunulan pamuklu yıkanabilir yüz maskeleri, rahat kullanım ve güvenli koruma sağlıyor. Organik pamuk içeren kumaşının yüzde 98’i pamuk, yüzde 2’si elastan olan ve lateks içermeyen yüz maskeleri 15 defa yıkamaya kadar dayanıklılığıyla hem tasarruf sağlıyor hem de doğaya zarar vermiyor.

Maisonette pamuklu yıkanabilir yüz maskesi, Yeni Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle Türkiye’de TSE tarafından yapılan denetimler sonucu “TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ” verilen ilk şirket olan Sanko Tekstil İşletmeleri’nde üretiliyor. Sektör inovasyonlarına liderlik yapan Sanko Tekstil İşletmeleri’nde, doğaya ve insana saygılı, karbon ayak izi düşük üretim gerçekleştiriliyor.

SERTİFİKALI ÜRETİM

Maisonette yüz maskeleri, TS EN 14683:2019 + AC, EN ISO 9001 ve EN ISO 13485

standartları da dahil olmak üzere uluslararası Tip-1 standartlarıyla uyumlu ve Avrupa Birliği’nin CE işaretine sahip. CE İşareti; bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konularında oluşturmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel kriterlerine uygun olduğunu gösteriyor.

MASKENİN ÖZELLİKLERİ

Yıkanarak yeniden kullanılabilen Maisonette pamuklu yüz maskesi, gün boyu rahatsızlık vermeden kullanım rahatlığı sunuyor. Ayarlanabilen burun klipsi sayesinde tüm yüz şekillerine kolaylıkla uyum sağlıyor. Maske, yaz sıcaklarında yüzde terleme, alerji ve kötü kokuya neden olan sentetik içerikler içermiyor. Yassı lastikler sayesinde kullanım süresince konfor sağlayan pamuklu yıkanabilir yüz maskesinin, yumuşak, nefes alabilen, lateks içermeyen esnek dokuma kumaşı su geçirmiyor.

Sanko Tekstil İşletmeleri tam entegre tesislerinde üretilen ve 40-60 derecede yıkanabilme özelliğine sahip olan maskelerin yıkama işlemi sırasında ağartıcı kullanılmaması ve kuru temizleme yapılmamasına işaret ediliyor. Elde yıkama sırasında maskenin sıcak su ile iyice köpürtülerek yıkanması öneriliyor. Maskenin köpüklü hali ile en az 10 dakika sabunlu sıcak suda bekletildikten sonra ılık-sıcak temiz su ile iyice durulanması ve temiz ortamda kurutulması gerekiyor. Makinada yıkama yapılacak ise, “pamuklu” ayarında yıkama yapılması ve yıkama sırasında çamaşır deterjanı dışında çamaşır suyu ve benzeri malzeme kullanılmamasına dikkat çekiliyor. Elde ya da makinada yıkama yapılması sonrasında istenirse maske ütülenebiliyor. Her bir paket ve kutu üzerinde ayrıntılı kullanma talimatına yer veriliyor.

EN 14683 tıbbi yüz maskeleri için performans gerekliliklerine yönelik bakteri filtrasyon verimliliği, basınç farkı ve mikrobiyal temizlik düzeyi deneylerinden başarıyla geçen Maisonette pamuklu yıkanabilir yüz maskesi, çevre dostu organik pamuk içeriyor.

SATIŞ NOKTALARI

Pamuklu, 15 yıkamaya dayanıklı yüz maskeleri, eczanlerde ve www.maisonette.com.tr  web sitesi üzerinden satışa sunuldu. 5’li, 25’li ve 50’li paketler halinde satışa sunulan maskelere, Trendyol, Hepsiburada, gittigidiyor web siteleri üzerinden de erişilebiliyor.

5 Farklı Renk Seçeneği

Maisonette konforunu gün boyu hissederken farklı kıyafetlerinizle uyum sağlayacak 5 farklı renk seçeneği de sunuluyor. Beyaz, gri, lacivert, siyah ve bej renkteki Maisonette maskeleriniz ile günden geceye şıklığınızdan da taviz vermiyorsunuz.


 

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