Magnezyum eksikliği bu 7 belirtiyle kendini gösteriyor!

1. KAS SPAZMLARI VE KRAMPLAR

Magnezyum, kaslarınızı desteklemede büyük rol oynayan bir elektrolittir. Hücreleriniz arasında potasyum ve kalsiyum taşıyarak kaslarınızı ve sinir fonksiyonunuzu düzenlemeye yardımcı olur. Yeterli magnezyum olmaması, korkunç seğirmelere, spazmlara ve ağrılı kramplara neden olabilir.

2. YORGUNLUK

Kronik olarak yorgun olmanız için milyonlarca neden vardır, ancak diyetiniz de büyük bir etki yaratıyor. Düşük enerji seviyeleri, yorgunluk ve halsizlik, magnezyum eksikliğinin yaygın belirtileridir. Bu mineral, kasların düzgün çalışmasında çok önemli bir rol oynadığından, vücudumuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olmada bir rolü olduğu için de buna ihtiyacımız var.

3. UYKUSUZLUK

Uykusuz gecelerden muzdaripseniz, magnezyumunuz düşük olabilir. Bunun nedeni, düşük magnezyum seviyelerinin sizi yorgun hissetmenize neden olabilmesidir ve bu, iyi uyuyamayacağınız anlamına gelir. Araştırmalar, magnezyum takviyesinin beyindeki GABA reseptörlerinin işleyişine yardımcı olduğu için uyku süresini ve uyku kalitesini iyileştirebileceğini gösteriyor. GABA, beynin dinlendirici bir duruma geçmesini sağlayan nörotransmiterdir.

4. STRES VE KAYGI

Diyetinizde çok az magnezyum tüketmek kaygı ve stres düzeylerinin artmasına sebep olurken sizi endişeli bir ruh haliyle baş başa bırakıyor olabilir. Stres sırasında vücudunuz normalden daha fazla magnezyuma ihtiyaç duyacaktır ve zaten iyi bir psikolojide değilseniz, stres sorunu daha da kötüleştirebilir. Hatta depresyonda olmanızın sebebi bile olabilir.

5. BAŞ AĞRISI

Baş ağrısı ve migren ataklarını günü zorlaştırma konusunda oldukça başarılıdırlar. Yapılan bir araştırma, magnezyumun nörotransmitterler salımına karşı blok oluşturarak baş ağrılarını önlediğini ortaya koymuştur. Yeterince magnezyum almamak, vücudunuzdaki nörotransmitterlerin salınımını ve kan hücrelerinin daralmasını, baş ağrılarını ve migreni artırabilecek iki faktörle karıştırabilir.

6. OSTEOPOROZ

Zamanla, düşük magnezyum kemiklerinizi zayıflatabilir ve zayıf kemikler osteoporoz ve kemik kırılması riskini artırır. Ancak yeterli magnezyum almak birden fazla şekilde yardımcı olabilir. Yeterli magnezyum alımı, daha yüksek kemik mineral yoğunluğu ile ilişkilidir ve hipokalsemiyi de önleyebilir.

7. KALP SORUNLARI

Yeterli magnezyum almıyorsanız, vücudunuz kan basıncınızı ve kalp atışlarınızı düzgün şekilde düzenleyemez. Magnezyum, kan basıncını, kan şekerini, insülin seviyesini ve düzensiz kalp atışını yönetmeye yardımcı olan bir kalp sağlığı yıldızıdır. Yayınlanan bir araştırma, magnezyumdan zengin bir diyetin kalp hastalıkları üzerinde etkili olduğu için felç riskini yüzde 8 oranında azaltabileceğini buldu.